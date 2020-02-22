【武漢肺炎】警啟動「超級電腦」追蹤病毒　90年引入助偵查......

新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診個案每日持續上升，因病毒傳播性強，患者曾造訪的地點須加緊消毒，密切接觸者亦要隔離，但追蹤病毒傳播鏈單憑人力難以應付，故繼2003年「沙士」之後，警方再度使用「超級電腦」MIIDSS 協助衛生署追蹤病毒的傳播鏈。「超級電腦」起源於90年代，原來警方面對寶馬山雙屍案等多宗連串棘手懸案，引入一套電腦系統，以助警方調查。而「沙士」時期，警方感追蹤病毒「同追兇差唔多」，於是向衞生署提議啟動「超級電腦」。

警方啟動「超級電腦」追蹤病毒。 （警方fb影片截圖）

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警方在facebook上分享，早於1990年，警隊引入俗稱「超級電腦」的第一代「重大事件調查及災難支援系統」(MIIDSS)，以協助偵查連串棘手懸案。時任MIDSS總督察陳麟表示，1975年至1980年之間，英國約克群發生一連串手法相似的謀殺案，調查多年沒有頭緒，偶然機會拘捕Peter Sutcliffe，原來警方曾盤查他9次，後來英國發展電腦系統HOLMES以幫助紀錄，同時香港警方在80年代亦有同類案件，例如寶馬山雙屍案，當時處理嚴重案件的有組織罪案及三合會行動科（O記）發現香港有同類問題，將英國系統引入香港，名為MIIDSS。

當2003年沙士爆發時，大家人心惶惶，陳麟留意到衞生署負責追蹤病毒，亦留意到病菌潛伏期，「咁樣嘅追蹤同追兇差唔多，可能我哋個系統幫到手。」當時，警方啟動MIIDSS，協助衛生署和食環署等相關部門追蹤病毒。

時任衞生福利及食物司常任秘書長尤曾家麗表示，當時他們使用衞生署的人手追蹤病毒，靠護士上門追查病人在何處染病，隨爆發情況轉趨嚴重，染病人數大增，人手應付不來。警方當時借調至保安科，提議使用「重大事件調查及災難支援系統」(MIIDSS)，在無辦法之下，採納有關方案。時任衞生福利及食物司常任秘書長陳育德指，系統可幫助追蹤患者曾到什麼地方、接觸過什麼人，以便衞生福利及食物司統籌食物環境衛生署，即時採取清潔及消毒行動，以控制疫情擴散的程度。

警方指，「超級電腦」MIIDSS 亦已進化至第三代，並將再次使用「超級電腦」去協助衛生署追蹤新型冠狀病毒的傳播鏈，尋找超級帶菌者、病源及熱點，從而可以採取適當措施去控制疫情及阻止病毒擴散。