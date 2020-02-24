【馬鞍山山火】焚燒20小時直逼民居　區議員要求隨時開放庇護中心

【更新】山火焚燒逾20小時後，於早上8時49分被救熄。 馬鞍山鹿巢山山火，由昨日中午（23日）開始焚燒20小時始被救熄。今日（24日）凌晨時份，山頭仍火光熊熊，濃煙滾滾，且相當接近富安花園、欣安邨及大水坑村一帶民居。沙田區議員（大水坑選區）容溟舟一度表示，已聯絡民政事務總署，要求隨時開放庇護中心，供村民入住。

山火發生於昨日中午約12時09分，馬鞍山郊野公園鹿巢山上的火線一度長達400米，政府飛行服務隊曾派出直升機協助灌救，但昨晚暫停出動；消防員則疲於奔命，以山火拍及背泵等工具撲救。至今日午夜前後，仍有兩條分別約200米及30米的火線。及至今早8時49分時，山火終被救熄。

附近一帶有多個屋苑及村落，包括富安花園、欣安邨及大水坑村等，不少居民因擔心山火關係，徹夜未眠，不斷將最新山火情況上載至社交平台。其中有富安花園第15座居民，拍到對開山頭火光熊熊，濃煙密佈，距離極近屋苑範圍；亦有附近居民指，看到消防員在馬路邊向山頭射水。

由於山火逼近民居，沙田區議員（大水坑選區）容溟舟一度在facebook表示，已要求當局隨時開放庇護中心，供受影響村民入住，「焚燒十多個小時的馬鞍山山火，基於火場環境複雜，消防員現正在鞍山探索館戒備，消防正待清晨時份，會再上山撲滅火種，並會再派出直昇機救火。我已聯絡民政事務總署，要求隨時開放庇護中心，讓村民入住。」

根據天文台資料，本港天氣乾燥，昨日山火發生時，正值黃色火災警告信號生效，沙田一帶的相對濕度，只有百分之40至50左右，幾近天文台分級的「非常乾燥」水平；雖然其後各區相對濕度回升，黃色火災警告亦於昨晚7時45分取消，但沙田一帶相對濕度，於今日凌晨仍只有百分之60左右，仍屬「乾燥」水平。