【武漢肺炎】西貢隔離人士爆六人一房共用公廁　自行量體溫無王管

政府將康文署轄下西貢戶外康樂中心改作檢疫中心，除原有宿位外以組合屋形式增建99個流動單位，記者所見現場正展開工程。西貢隔離營已有市民入住，主要為內地返港的隔離者，部分人昨（24）日就膳食問題與職員爭執。西貢隔離人士向《香港01》透露，營內糧食略為不足，而且6人一房需共用公廁，吃飯時也是共用一張圓桌，更匪夷所思的是，營友只是自行量度體溫，如有肺炎徵狀才通報職員，直言隔離營「無王管，非常危險，根本形同虛設！」

【西貢隔離營】隔離人士向《香港01》透露，認為營內糧食略為不足，而且6人一房又需共用公廁，吃飯時又共用一張圓桌。（西貢隔離營受訪者W先生提供圖片）

西貢隔離人士W先生因工作關係，需經常中港兩地走，農曆年前於內地回港，因擔心感染家人，因此選擇到政府安排的隔離營。他目前居於西貢戶外康樂中心檢疫中心的6人房間內，需共用公廁，吃飯平時也會與人共用一張圓桌。至於量體溫等檢疫措施，他認為非常馬虎，「每日自己量體溫自己記錄，冇人管！」即使記錄後，亦沒有職員會查核，在14天隔離完畢離開前交記錄紙便可，而且隔離人士可四處走動，未有職員限制，居住房間並非單間，約6、7人一間房。他擔心多人聚集會造成交叉感染，直言「（隔離營）非常危險，根本形同虛設。」

友人送啤酒被拒絕

W先生表示，隔離營伙食不差，但糧食略為不足，昨日（24日）該營有人因糧食問題與職員爭執，「因隔離人士希望職員可協助買糧食」。其友人今日專程帶上兩打共24罐啤酒送到西貢，惟遭警方拒絕，W先生對於營地不容許飲酒感無奈。檢疫中心亦謝絕探訪，親友送物資需先與營前駐守的警方交接，不能直接接觸營友。

【西貢隔離營】W先生友人今日特地帶上兩打共24罐啤酒送到西貢，惟遭警方拒絕。（陳蕾蕾攝）

【西貢隔離營】隔離營內近下閘空地，正進行加建工程。（黃偉民攝）

區議會文件：營內組合屋能提供99個流動單位

記者現場所見，西貢隔離營內近下閘空地，正進行加建工程。據民政事務署2月11日綜合各部門提交到西貢區議會的文件顯示，政府考慮到西貢戶外康樂中心位置較遠離民居，能以組合屋形式增建流動單位，預計能提供99個流動單位。

文件稱檢疫中心檢疫安排完善，運作按照感染控制的指引，包括採取獨立住宿的運作模式，有執法人員及醫護 24小時當值，恆常進行消毒，適當處理廢物。另外由專人負責受檢疫人士的日常起居，工作人員須嚴格遵守個人感染控制措施，未有衞生人員書面許可，受檢疫人士不能進出檢疫中心。受檢疫人士進出中心時將以專車接送，不會在社區活動，及按需要在中心內分開受檢疫人士，以及工作人員的活動範圍及進出路線等。