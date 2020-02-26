油麻地177萬元金舖劫案　4南亞漢落網　警起回金手鈪

本港早前發生多宗金舖劫案，去年12月23日中午12時許，6名南亞裔賊匪穿上深色衣物及蒙面闖入油麻地上海街一間金舖，賊匪持刀指嚇職員，並用錘仔扑爆飾櫃，搶走超過500件金飾，總值177萬元後逃去。警方經調查後，昨日（25日）拘捕4名南亞裔男子，並起回一條金手鈪，正追緝其餘在逃人士。

警方行動中檢回一條金手鈪。（余睿菁攝）

油尖警區總督察（刑事）林婉玲表示，案發當日，警方在現場檢獲兩把利刀、錘仔、背包、口罩及手套等，並在附近後巷發現賊匪遺下的衣服、染有血迹的手襪及口罩等，經深入調查及翻看CCTV片段後，鎖定6名賊匪身份，當中2人有份策劃劫案。

3人持行街紙 1人持他人身份證

警方昨日展開拘捕行動，在一個單位內拘捕4人，分別2名尼泊爾及2名印度籍男子，報稱無業，年齡界乎21至37歲，當中3人持行街紙，其間有人為掩飾身份出示他人身份證，4人涉嫌行劫、串謀行劫、藏有他人身份證及誤導警務人員被捕。

警方同時在單位內檢獲涉案背包及一條失物金手鈪，警方行動會繼續，不排除有更多人被捕，提醒市民如有人兜售來歷不明的金器，可致電3661 9350聯絡油尖警區重案組第三隊。

劫案當日閉路電視畫面：