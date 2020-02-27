新冠肺炎│200苦主疑墮口罩騙局　警再次帶走油塘醫藥公司負責人

新型冠狀病毒肺炎（又稱「武漢肺炎」）肆虐，全城瘋搶口罩。不少市民曾向位於油塘的「潤生細胞醫藥科技有限公司」訂購口罩，惟付款後遲遲未能取貨，懷疑受騙。有負責跟進個案的立法會議員及觀塘區區議員，昨日（26日）與200多名苦主到公司外追討損失，惟負責人未能妥善處理退款，最終由警方帶走。警方於本月13日曾在上址拘捕一名20歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，隨後獲准保釋。消息稱，今次被帶走的負責人，即為上次被捕的姓黃男子。

立法會議員譚文豪及觀塘區議員龔振祺協助苦主追討損失。（龔振祺fb圖片）

昨日上午起，約200名口罩苦主到油塘四山街2號油塘工業大廈3座，潤生公司外追討損失，立法會議員譚文豪在其facebook表示，潤生負責人聲稱已向120人退回約9萬元，並將準備多3萬元處理餘下個案，惟經點算後只有78人。譚又表示，潤生一共有6,000多張單，推算每盒口罩售150元，總數至逾百萬元，質疑潤生根本不夠現金處理。

有份協助苦主的觀塘區區議員龔振祺亦指出，昨日曾有其他人士因債務問題到場，向潤生公司追索，情況一度混亂。而據譚文豪及龔振祺稱，由於潤生未能作出承諾或證明能夠妥善處理，最終警方同意以涉嫌詐騙拘捕姓黃負責人，並交由商業罪案調查科處理。

負責人本月13日曾被捕

《香港01》正向警方查詢上述案件。

警方較早前曾表示，於本月12日接獲市民報案，指於在訂購口罩後未有收到有關貨物，懷疑受騙。商業罪案調查科人員接手調查案件，案件涉及總金額共約50萬港元。警方於本月13日拘捕一名20歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。警方稱正積極跟進有關案件，不排除有更多人被捕。警方呼籲案件的受害人請致電2860-5012與警方聯絡。

消息稱，今次被帶走的負責人，即為上次被捕的姓黃男子。