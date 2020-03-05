《蘋果》女記者去年遇襲　25歲男子被捕　總編：冀警盡快拘主腦

《蘋果》女記者遇襲案，警拘捕一男子。警方表示，秀茂坪警區重案組經深入調查後，周三（4日）於元朗區拘捕一名25歲姓蘇的本地男子，懷疑他於去年9月24日，以手襲擊女記者及其胞姊，其後登上一輛懷疑使用虛假車牌的私家車逃去，他涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及行使虛假文書被捕，現在被扣留調查。 警方不排除有更多人被捕。《蘋果》總編緝期望警方能盡快拘捕其他兇徒及幕後主腦。

《蘋果日報》總編輯羅偉光向香港01表示，警方時隔近半年拘捕其中1名兇徒，他指調查需時，但期望警方能盡快拘捕其他兇徒及幕後主腦。《蘋果日報》懸紅50萬元，至今未有人提供相關資料，由於涉案人士未全部落網，懸紅將繼續有效。羅偉光指，主管根據女記者意願，在她遇襲後無避免安排反修例相關採訪，繼續正常採訪工作。

去年9月24日晚上，《蘋果日報》女記者及其胞姊，秀茂坪順天邨一間大快活用餐時，被數名男子伏擊毆打，女記者頭、耳及手受傷；胞姊頭及眼受傷。《蘋果日報》其後指兇徒針對採訪工作出言恐嚇，譴責兇徒暴行，並促警方嚴正追查，並懸紅50萬元緝兇。記協指，該名女記者不時在反修例示威活動現場進行直播報道，遇襲前曾被「起底」及接到滋擾電話。