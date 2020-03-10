截查悼念周梓樂市民　防暴爆粗罵男子着道歉　警：會訓斥注意言論

22歲科大生周梓樂於去年11月將軍澳衝突期間墮斃，本周日晚（3月8日）為他離世4個月，大批市民在尚德十字路口聚集悼念。防暴警察晚上截查逾百人，拘捕63人。有網媒在facebook上載一條短片，稱於當晚有人被警方帶至停車場內搜身，片段中一名男子被最少6名警員包圍，更遭粗口大聲指罵，並要求他向警員逐一道歉。片段中警員搜查行動及措辭被質疑有違既定程序。 警方發言人回覆稱關注事件，會訓斥人員須注意個人言論，訴警察課正跟進相關投訴。

大批人士排隊等候接受搜查。（資料圖片）

根據有關片段，一名男子帶到停車場一角，身靠牆壁，最少6名警員將他包圍，當中有警員不斷對他指罵，「我覺得你好X串」、「驚唔驚死呀」、「唔X順喎你個樣」、「低能」等，言語間夾帶粗言穢語。男子被警員指在行動期間嘈吵，他向警員道歉，但警員要求「逐個講」、「講多次」、「逐個逐個嚟」，遂最少4度向警員講「對唔住」。警員無發現可疑後，將男子放行。

警方發言人回覆香港01時，未交代涉事警員是否違犯專業操守，僅稱警隊一向重視人員的操守及紀律，亦有一套嚴謹的守則規管其言行，以維持警隊的專業形象。 就當晚有前線警員執法期間使用不當用語，處方關注事件，會訓斥人員須注意個人言行。投訴警察課正跟進相關投訴，會按既定程序公平公正處理。