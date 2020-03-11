【站頭糾紛】潮聯站長與4便衣警爆爭執　涉阻差辧公被捕

旺角潮聯小巴站長與自稱便衣警爆發爭執。昨日（10日）晚上，網上流傳短片，顯示站長與4名自稱便衣男女警員發生爭執，車長聲稱因警員將車輛停泊小巴站，擔心小巴埋站後會阻擋他們無法離開，因此勸喻他們駛離上址，雙方發生口角。擾攘期間，站長多次高叫「救命」，又不滿警員僅「閃一閃」委任證，其間多名小巴司機上前斡旋希望擺平事件。警方表示，旺角反黑組當時在現場巡邏，因對方拒絕出示身份證，遂以阻差辧公將他拘捕。

據影片顯示，昨日晚上，旺角通菜街銀龍茶餐廳外紅色小巴站頭，一名姓吳潮聯小巴站長被3男1女包圍，吳坐在椅子上高舉雙手，不斷高呼「救命呀，救命呀，想打人呀，我唔知咩事呀！」吸引大批途人圍觀。

稱擔心小巴阻警車駛離 勸喻離開

4名男女自稱警員，要求吳出示身份證，其中一名男子捉住吳的手腕表示：「畀身份證呀，冷靜啲，放返隻手落嚟。」吳駁斥，「佢又叫我放返隻手落嚟，話我攻擊佢！」、「等軍裝嚟先囉，你咁樣show pass閃一閃，我唔識分係咪pass，我睇唔清楚madam叫乜名，睇唔清楚呢位sir叫乜名」、「佢哋令到潮聯車站郁唔到，佢哋聲稱要掃晒所有車，我做唔到嘢，對唔住各位司機」。

吳抱怨只是擔心警員車輛受阻才勸喻離開，「驚小巴埋站阻佢出唔到，你鍾意點擺就點擺啦」，多名小巴司機亦上前解釋，希望擺平事件。現場消息指，吳事後被帶返警署，交通警亦聯同交通督導員到場抄牌，有紅色小巴食「牛肉乾」。

警：多次警告仍拒出示身份證

警方回覆查詢表示，旺角警區反三合會行動組昨日（10日）晚上約7時在旺角一帶進行反罪惡巡邏。警員於通菜街114號外，在表明身份及出示委任證後，要求一名男子出示身份證明文件，惟他經多次警告後仍拒絕出示，警方遂拘捕該名44歲姓吳本地男子，涉嫌阻礙警務人員執行職務，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區反三合會行動組第二隊跟進。