觀塘工廈紋身漢墮樓亡　3小時後6名男女被蒙頭押返警署

觀塘發生離奇墮樓案。一名男子晚上由觀塘一幢工廈墮樓，救援人員花近2小時才將事主救出，惜送院搶救後，終返魂乏術。現場消息稱，事發時警方正在上址工廈執行職務，未知是否有關。而在案發生後約3小時，接近周六（14日）凌晨，警方在大廈帶走6名男女，他們全被黑布蒙頭。

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案發於晚上約9時02分，警方接獲報案，指一名男子倒臥觀塘駿業里10號業運工業大廈5樓平台，懷疑他從高處墮下。警方派出警犬協助搜索，CID探員亦在場調查。由於事主倒臥位置隱蔽，消防至晚上近11時，才將事主救出，當時他已陷昏迷，救護員不斷為他進行心外壓送院搶救，惜送院搶救後，證實不治。

現場消息指，事發時警方正在上址執行職務，惟未知與墮樓事件是否有關。而在墮樓案發生後約3小時，即接近周六（14日）凌晨零時，警方在大廈帶走5男1女，他們全被黑布蒙頭。

墮樓案發生後約3小時，警方帶走6名男女疑犯。

救護員將事主送院搶救，惜最終不治。（王譯揚攝）

案發後約3小時，6名男女被蒙頭押返警署。

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