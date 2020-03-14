觀塘工廈紋身漢墮樓亡　疑爬牆失足　涉事單位疑是「毒品飯堂」

觀塘駿業里10號業運工業大廈發生昨晚發生有人墮樓命案，一名紋身漢疑從13樓直墮5樓平台，救援人員耗時2小時將他救出，惟送院後證實不治。警方在大廈調查後，6名男女戴上頭套被帶署。 消息指，案發單位疑是黑幫操控的「毒品飯堂」，事發時探員到上址進行突擊搜查，但入內前已有人爬出外牆欲逃走，當探員進入單位時，發現該男子已墮樓，而死者疑是場所的主持人。

多名警方高空搜查隊成員（穿紅衣者）到場進行高空搜證。（王譯揚攝）

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事發昨（13日）晚9時許，觀塘特別職務隊警員到業運工業大廈13樓目標單位突擊搜查，懷疑有人提供場所予人吸毒。消息指，探員進入單位時，見到一名男子企圖爬窗逃走，探員立即阻止，卻發現當時已有另一名男子墮樓，倒臥於5樓平台。救援人員耗時2小時將男子救出，惟送院後證實不治。

【觀塘工廈墮樓案】墮樓男子左膊有紋身，送院搶救後不治。（王譯揚攝）

據了解，死者疑有黑社會背景，是涉事場所的主持人，身上衣服藏有小量毒品，而同場被捕的6名男女則懷疑在上址吸毒，警方將繼續調查事件內情。

警方的調查工作至今午仍未結束，事發工廈的13樓有軍裝警員把守，與案無關者不能進入，而毗鄰的駿業里8號世貿大樓天台亦有2名軍裝警員看守。由於懷疑死者曾攀爬大廈外牆，今日有多名警方高空搜查隊成員到場進行高空搜證，包括在外牆掃取指模及蒐證。