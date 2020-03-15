【珍惜生命】深水埗區1小時內2青年燒炭、墮樓亡　警調查指無可疑

本港深水埗區今（12）凌晨一小時內發生兩宗青年自殺案。其中一宗發生在凌晨1時15分，深水埗石硤尾邨美如樓一單位內，一名女子報案，指其26歲姓李兒子懷疑在家中睡房自殺。救護車到場調查，發現李倒臥睡房，昏迷不醒，旁邊有一盤燒過的炭。李被送往明愛醫院搶救，惟證實不治。警方指沒有檢獲遺書，初步相信事件沒有可疑。據悉，死者因生活問題感不開心。

不足1小時，凌晨2時08分，長沙灣海麗邨海健樓住戶報案，指聽到一聲巨響，其後發現一名男子倒卧於上址對開，懷疑他從高處墮下。警員及後到場，該名19歲姓關男子昏迷，送往明愛醫院治理後證實死亡。警方表示於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信男子從上址天台墮下，事件沒有可疑。據悉，死者患有情緒病。