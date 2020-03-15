元朗黃店派口罩　中年漢疑影大頭遭毆傷　「有得餃」老闆被捕

反修例示威掀起「黃色經濟圏」，近期新型冠狀病毒（武漢肺炎）流行，不少店舖派發口罩。今午（15日）元朗區「黃店」「有得餃」餃子店聯同「醋頭家」，向區內年滿60歲人士免費派發口罩，其間疑有中年漢指他們阻街並「影大頭」，引發在場人士不滿爆衝突。據報，中年漢兄弟2人遭多人用凳毆打，身上多處輕傷送院。 「有得餃」老闆涉嫌襲擊他人致造成身體傷害被捕。元朗區議員則指老闆非行兇者，呼籲街坊提供相關片段。

元朗「有得餃」老闆今午派發口罩，其間發生衝突，他涉襲擊他人致造成身體傷害被捕。（張秀賢fb圖片）

2名傷者分別50及52歲，輕傷送往博愛醫院治理。被捕「有得餃」老闆姓廖（46歲），涉襲擊他人致造成身體傷害，被帶返元朗警署扣查。

事發於下午2時許，建業街47至49號地下「有得餃」聯同鄰店在店外派發口罩，吸引不少街坊排隊。警方接獲報案，據報50歲男子拍攝在場情況，其間姓廖老闆自店舖內衝出，並拳打對方，50歲男子的胞兄「幫拖」，其後兄弟遭5至6人以凳毆打，兇徒得手後向又新街方向逃去，據悉，以凳施襲的人不包括廖老闆。

民主陣線元朗區議員石景澄下午前往警署了解，他表示已有律師協助廖老闆。據他所知，廖老闆自資購入一批口罩派予街坊，派發期間有人影義工大頭照，引發在場人士不滿，廖老闆並不牽涉爭執當中。

元朗區議員張秀賢fb指，派發口罩期間，「畀藍絲搞事同話佢（廖老闆）阻街」，他呼籲提供事發相關片段。