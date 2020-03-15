【新冠肺炎】專家提港人勿鬆懈　周日西貢迫爆似旺角　廟街續冷清

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港由1月23日錄得首宗確診個案，至今已近兩個月，每日仍有新增個案，專家亦提醒港人勿鬆懈，否則情況「好危險」。不少港人仍趁周日假期外出，郊遊熱點的西貢更有人滿之患，不少食肆大排長龍。有網民直言「以為自己去了旺角」，當區區議員指不少街坊感擔心，他提醒市民到西貢玩樂之餘，勿忘戴口罩及勤洗手。 至於向來人煙稠密的旺角，開滿小食店的登打士街晚上未見排隊人龍，廟街更是水靜河飛，部分攤檔沒有營業。有小食店負責人指，受疫情影響生意減三成，但本周人流開始回復。

西貢的餐廳今日有不少客人。（facebook群組Sai Kung Nightmares）

+ 2

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（15日）出席一個電台節目時表示，香港面對的問題越來越大，特別是隔離設施不足，需進行家居隔離，而且外國國家確診個案上升，但香港市民對個人衛生開始鬆懈，例如有人不戴口罩，街上及食肆的人流開始增加，預料香港的疫情或有反覆。

面對疫情持續，港人困在家中不無苦悶，故近月各區山頭處處見人蹤，不少港人為呼吸新鮮空氣，更脫下口罩行山。其中，向來是港人郊遊熱點的西貢區，周日人頭鑽動，有網民上傳至facebook的照片可見，今午1時許，西貢碼頭及海傍擺滿攤檔，出現密麻麻的人潮，附近的餐廳、酒樓更滿座。有網民直言「以為自己去了旺角，內地人多咗」，也有人指兩周前西貢連平日也迫爆，至近日不少公司取消「在家工作」，人流才稍減，但假日仍然擠滿人。

西貢區議員何偉航表示，西貢一向有遊人過多的情況，即使疫情前也擠滿人，疫情期間，不少港人更趁假日去郊外活動，呼吸新鮮空氣，令西貢如同旺角。有街坊曾向他表示擔憂，擔心遊人來到西貢以為是郊區便鬆懈，不戴口罩，衛生意識不足，他指「唔係唔畀大家去郊外，但為自己為其他人，基本要戴口罩、要勤洗手。」他又指，西貢區有不少外籍人士居住，今日更有一名居於西貢白沙灣的37歲外籍男子證實確診，惟外籍人士不太喜歡戴口罩，但疫情嚴重，何呼籲大家不要鬆懈，做足防疫措施。

廟街晚上十分冷清。（林振華攝）

+ 11 + 10 + 9

不過，疫情影響下，旺角卻未有恢復昔日繁囂。廟街2月中旬已十分冷清，對比起往年寒冬，今年吃煲仔飯的人不多。一個月後，記者今（15日）再到廟街視察，人流稀疏，不少攤檔沒有開店，大排檔亦甚為冷清，晚市仍有不少空桌。

至於開滿小食店的登打士街，晚上人流亦不多。港人熱愛的「肥姐小食店」亦未見排隊人潮，負責人Eva表示，受疫情影響生意「插水」，雖然有本地客支持，但遊客大減，令生意減少3至4成。不過，她指過去一周，尤其是周末，下午時份人流明顯回升，中年客人會外賣帶走，青年客人即在門外進食，惟至晚上6時，街道又會變得冷清，故店舖也更改營業時間，早半小時關門。