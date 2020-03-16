藝人成龍名下農夫車　行車時秋田犬放車斗　目擊者：好危險

藝人成龍名下持有的一輛農夫車，昨日（15日）被發現在車尾開蓬車斗運載一隻秋田犬，期間狗隻並無繫上狗帶，目擊者指當時車速不低，恐狗隻會跌出車外，直言「離晒譜」及「好危險」。翻查資料，2016年4月該車輛亦曾被發現同樣方式運載金毛尋回犬，愛護動物協會當時指出，本港交通繁忙，狗隻容易分心而跳出車尾，隨時釀成意外，建議應將狗隻放入車廂內安全位置。惟事隔數年，狗隻依舊被放在尾斗上，險象環生。

有目擊者發現一頭秋田犬被放在農夫車車斗上，險象環生。（圖片來源：貓貓狗狗保護及領養區(香港)）

有市民昨日（15日）在將軍澳隧道內發現，一輛三菱農夫車行駛期間，其車斗上放有一頭秋田犬，遂將相片放上網。就相片所見，該頭犬隻並無綁上狗帶。上載相片的目擊者指，「車速都幾快...隻狗表情話我知佢好驚...如果轉彎隻狗失足跌落馬路度會點呢?」並直斥此舉「離晒譜」，「莫講話係狗，假設係人都係危險」。

《香港01》依據該車車牌進行查冊，發現該車由一間公司持有，該公司董事有3人，分別為陳港生、林鳳嬌及陳祖名。陳港生即藝人成龍的原名、林鳳嬌為其太太；陳祖名即房祖名的原名，為成龍的兒子。

翻查資料，該車輛用開放式車斗運載狗隻已非首次被發現，早在2016年4月，已有市民發現該車斗放有一頭金毛尋回犬，頸上繫有狗帶，惟應沒有綁在車上。

愛護動物協會當時表示，狗隻如坐在無蓋車尾，本港交通繁忙，狗隻容易分心而跳出車尾，隨時釀成意外，有一定潛在危險；若將狗帶繫在車尾位置，狗隻跳走時更隨時會被吊頸，更加危險。而外國車主將狗隻繫在車尾很常見，但外國道路未如本港般繁忙及多車，所以不能直接比較，建議應將狗隻放入車廂內安全位置。

該目擊者向《香港動物報》表示，昨晚6時56分，在將軍澳隧道往將軍澳方向的管道內，發現該輛車的開蓬車斗放了一隻秋田犬，估計車速達6、70公里，狗隻表現得狀甚驚慌。目擊者亦擔心狗隻會跌出來，希望有關部門可以跟進。此外，亦有其他網民上載圖片指，在將軍澳寶順路、新蒲崗太子道東等地方，曾發現該輛農夫車用同樣方式運載狗隻。有網民則以文字指出：「每次見親都係將隧出九龍，睇見火滾。如果一急刹一定飛出去。調返轉佢企係後面開咁快又有乜感受。」據悉成龍有飼養狗隻，他曾公開與兩隻金毛尋回犬的合照。

翻查香港法例，暫未有列明對動物在運送途中沒有繫穩的條文。而《防止殘酷對待動物條例》，亦只表明運載動物的器具，如令該動物承受不必要或原可避免的痛苦，包括體積太細等，才屬於殘酷對待動物。

涉事農夫車的登記屬於「輕型貨車」。根據《道路交通條例》，司機須確保負載物適當地固定或盛載在車輛上，而負載物的重量和其擺放的方法，均不可對任何人士造成危險。司機違反《規例》中有關載貨的條文，如屬首次被定罪，可處罰款5,000元及監禁3個月。如屬第2次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。