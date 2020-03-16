深水埗3間找換店收匯款後疑走數　85人受騙涉款700萬　苦主討回水

深水埗有找換店懷疑騙款，據報85人受騙，涉款700萬元，近20名苦主前往追討。今日（16日）下午1時16分，深水埗北河街一間找換店外，有近20名人士聚集，並高呼「回水」。據悉，案件涉及3間找換店，現場所見3間找換店相隔不遠，均由一對姓江夫婦擁有。 深水埗區議員、民協何啟明於Facebook直播現場情況，稱一班苦主早前往該找換店匯錢，惟店舖收款後沒有匯款，於是苦主前往涉事找換店要求「回水」。

據悉，案件涉及3間找換店，現場所見3間店在同一條街，均由一對姓江夫婦擁有。（鄧詠中攝）

社民連成員曾健成「阿牛」亦在現場，他向記者透露，日前收到一個女街坊求助，稱上周五（13日）匯7萬元往深圳後，對方遲遲未收到款，曾致電找換店，負責人江太稱周末無法匯款，今日會匯款，惟今早仍未收到款項懷疑被騙，阿牛於是陪同女街坊往找換店，抵達時店前已有苦主在場等候，但負責人遲遲未出現，於是報警處理。

阿牛稱，現場有一名苦主稱匯款300萬元，亦有一名來自上海的女苦主匯400萬元，其餘人匯款額由數萬至數十萬元不等。

其中一名苦主李小姐下午錄完口供離開深水埗警署，她透露，日前匯了6萬元生活費往大陸給家人，家人致電稱未收到款項，於是今早李小姐前往涉事找換店，發現店舖沒有開門，懷疑被騙遂往警署報警。

據了解，找換店負責人江氏夫婦於區內有4間找換店，是次涉及的3間找換店均由他們擁有，找換店職員聲稱「老闆返了大陸」。

警方﹕85人匯款往內地疑無轉帳 涉及700萬

警方接獲一名30歲姓何男子報案，指有85名市民在本月12日至15日期間，經由上址找換店匯款往內地，其後懷疑未有轉帳，涉及總金額約700萬元。警員趕抵現場，逐一向在場苦主了解情況，苦主其後前往深水埗警署錄口供。警方經初步調查，案件暫列「以欺騙手段取得財產」處理，拘捕39歲姓張找換店女職員，案件交由深水埗警區重案組跟進。

深水埗一間人民幣找換店懷疑騙款，近20名苦主前往追討。（深水埗區議員何啟明Facebook直播截圖）