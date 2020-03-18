爬棚架爆竊商廈單位　掠約7萬元財物　兩名搭棚工人落網

本月中，尖沙咀及旺角兩商廈發生涉嫌爆竊案，有賊人利用大廈外牆棚架爬入單位內爆竊，兩案共損失財物7萬元。今（18日）晨，警方於尖沙咀拘捕兩名男子，涉嫌爆竊，他們報稱為搭棚建築工人。

犯人利用大廈外深色的圍網遮掩，爬上棚架進入單位爆竊。（鄧詠中攝）

西九龍總區重案組2A隊主管高級督察何鍚康交代案情稱，3月13日及17日凌晨時分，尖沙咀亞士厘道一商廈及旺角砵蘭街一商廈發生爆竊案件，當中尖沙咀商廈屬連環爆竊。兩宗案件中，共有約值7萬元財物損失，包括現金、平板電腦、相機及烈酒等。

何鍚康指，涉事的兩幢商廈外牆有臨時搭建的棚架，警方相信，犯人利用棚架爬上商廈，再用爆竊工具撬開涉事單位氣窗，而進行屋內搜掠。

警方經調查，鎖定兩名男子與案有關，今晨在尖沙咀海防道一間賓館內，拘捕兩名分別為40歲姓陳男子及48歲姓何男子，涉嫌爆竊，兩人報稱為搭棚建築工人，兩人仍被扣查中。行動中警方檢獲爆竊工具，包括螺絲批及剪鉗，及起回烈酒等部份失物。

案件中有兩名男子被捕，兩人報稱為搭棚建築工人。（鄧詠中攝）

警方經進一步調查，相信兩名被捕男子屬同一個犯罪集團。案件仍在調查中，不排除他們亦涉及其他爆竊案件，以及不排除有更多人被捕。

警方提醒市民，若居住大廈附近有臨時搭建的棚架，應關好門窗及不要放大量現金在單位內，避免有人從窗外爬入單位偷竊。而承建商應使用淺色圍網，讓賊人無處可藏，大廈保安亦應加強巡察。