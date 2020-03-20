元朗偷車賊落網　與至少11案有關　被暫控15項罪名

警方拘捕偷車賊，至少與元朗區11宗案件有關。元朗警區反三合會行動組主管李家榮表示，元朗警區關注區內與車輛案件有關罪行，包括車內盜竊及偷車，由去年8月起有關罪行有明顯升幅，於是進行情報主導行動，並鎖定一個目標人物。昨（19日）凌晨在屏山唐人新村近媽峰嶺路進行埋伏監視，並在清晨5時05分發現一輛在本月10日青衣區報失的目標車輛，該車套有假牌，相信疑犯當時正在回家，當車輛停泊後，探員上址截停一名男子。被捕本地男子姓楊39歲，報稱無業，有黑社會背景，負責落手盜竊、買賣假牌。

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警方相信他是慣犯，再進行分析及全方位調查，發現他與區內另外10宗車內盜竊有關，涉及財物總值約3.1萬元，他在警誡下承認罪行。案件中，警方起回套有假牌的失車、車輛前後車牌、一個行車紀錄儀。警方亦在車內發現一批武器，包括1把牛肉刀、1枝伸縮警棍、3把鎅刀，以及盜竊用工具。被捕男子涉嫌涉嫌藏有攻擊性武器、車內盜竊、企圖擅自取去交通工具、使用虛假文書及駕駛時沒有第三者保險被捕。警方相信已拘捕一名區內偷車集團的骨幹成員，不排除有更多人被捕。

被捕男子現正被扣留調查，將被暫控11項車內盜竊、1項藏有攻擊性武器、1項企圖擅自取去交通工具、1項使用虛假文書及1項駕駛時沒有第三者保險，案件將於周六（21日）在沙田裁判法院提堂。