新冠肺炎｜送餐速遞員悲歌：未獲派抗疫物資　被迫送餐到確診大廈

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）陰霾下，市民減少外出、在家工作時間增加，外賣平台、網上購物平台亦生意增加。因應疫情，有公司為速遞員（俗稱車手）推出一系列防疫措施，以確保速遞員保持衛生，市民食得、用得安心。惟大部分外賣平台，包括Food Panda、麥麥送、KFC、PHD薄餅博士的外判速遞公司「順phone車」等，均未有向車手提供任何防疫物資。 當外界以為疫情下車手會收入大增，但行內人卻稱因入行人數大增而出現爭訂單情況，收入並無增加，反而要自行張羅抗疫物資，更有可能要送餐到有確診者居住的大廈。有車手表示，早前接獲大埔富亨邨亨泰樓的訂單，由於該大廈有2戶共3人確診，遂向公司反映稱不希望送餐到確診大廈，卻換來一句「取消不取消唔係同事你做決定的」，令他感到有如「搵自己條命嚟較飛」。

大埔富亨邨亨泰樓有2戶共3人確診新冠肺炎，有大批人員到大廈調查，有外賣員接到亨泰樓訂單後欲拒絕送餐，但公司反對。（資料圖片／李澤彤攝）

Food Panda、「順phone車」無提供防疫物資

任職Food Panda車手的阿龍表示，公司要求他們送食物時戴口罩，惟完全未有提供任何抗疫物資或酒精搓手液，他唯有自備，以及送餐到高風險地區時，會要求顧客自行到樓下拿取外賣，若被安排到有確診者大廈，則會向公司提出拒絕派送，或要求公司委派另一員工送外賣，以保障自身安全。惟他曾向公司表達，因大埔富亨邨亨泰樓有確診者，故希望取消訂單，惟公司客戶服務部拒絕，並稱「取消不取消唔係同事你做決定的」。阿龍惟有將外賣「打翻」，迫使公司取消訂單。他坦言不希望為一張外賣單賺取數十元而「搵自己條命嚟較飛」。

麥當勞、肯德基、PHD薄餅博士等連鎖餐廳，使用外判公司順豐旗下的「順Phone車」送外賣，阿龍指亦有加入做車手，惟順豐或有關餐廳只會向直屬員工提供口罩，外判的車手則沒有防疫物資，他有時候會於餐廳使用酒精搓手液。

阿龍不希望送外賣到確診大廈，卻換來Food Panda客戶服務員一句「取消不取消唔係同事你做決定的」。（受訪提供相片）

香港麥當勞回覆查詢時則表示，服務夥伴的速遞員進入餐廳時須量體溫及消毒雙手，所有人需於派送食物期間必須佩戴口罩，如速遞員需派送食物至確診或家居隔離大廈，外送員只會派送至大廈大堂。麥當勞強調，有為麥當勞員工提供防疫物資。至於Food Panda、順豐於截稿前未有回覆。

Deliveroo為速遞員提供口罩 餐廳協助量體溫

至於另一外賣平台Deliveroo，香港總經理羅家聰表示，為確保速遞員及顧客健康， Deliveroo為速遞員提供口罩及消毒酒精搓手液，亦時刻提醒速遞員勤洗手、每天檢查體溫兩次、避免觸摸面部及前往人多擠迫的地方，而部分合作餐廳亦要求速遞員登記資料及量度體溫，確保減低病毒傳播的風險。

Deliveroo車手Shabbir Aasim表示，一般大廈保安會為速遞員量度體溫，否則不能進入，若需送外賣到醫院，可要求顧客到地面拿外賣。（王譯揚攝）

Deliveroo增無接觸送餐服務 Uber Eats可取消送餐​

Deliveroo指，速遞員可無條件取消任何已接受的外賣訂單，亦可選擇於醫院大堂或接待處交付訂單。早前康美樓懷疑出現社區爆發時，Deliveroo亦暫停長康邨的外送服務，而最近亦推出「無接觸送餐服務」，市民及速遞員均可選擇「無接觸送餐服務」，速遞員可將食物放在指定位置後，保持1米距離，待顧客前來收取訂單。Deliveroo車手Shabbir Aasim表示，一般大廈保安會為速遞員量度體溫，否則不能進入，若需送外賣到醫院，顧客則會到地面拿外賣。對於可能需要送外賣到確診大廈，他未有表示太大擔心。

同樣提供外賣送餐服務平台Uber Eats 則表示，Uber的送餐速遞員為獨立承包商，Uber一直為司機及送餐速遞員提供來自衛生防護中心的資訊及預防措施，而速遞員可預先與食客溝通，決定取餐地點。當遇到特殊情況時，速遞員可選擇取消送餐及透過應用程式聯絡Uber Eats客戶服務人員尋求協助。

外賣食物平台速遞的車手，指近月速遞員人數激增，變相分薄訂單，收入並無增加。（王譯揚攝）

速遞員人數激增2倍 外賣員嘆分薄訂單

訂單數目增加，速遞員需求亦上升。Deliveroo透露，以往每週大概收到約1,100 送餐專員的申請，最近速遞員數目申請數目有2倍上升，過去2個月外賣員人數大幅增加了500人，而Deliveroo仍持續接受申請以應付需求。Shabbir Aasim與阿龍不約而同表示，雖然外賣平台生意增多，自己收入未有特別增加。Shabbir Aasim指，因部分辦公室關閉，能接的訂單相對少了。阿龍則指，近月入行送外賣的人數大幅增加，變相分薄訂單；至於有報道指車手近月收入達數萬元，他直言「無可能」。