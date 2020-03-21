【新冠肺炎】越南漢搭過海九巴付2元車資　車長攔阻遭口水吐臉

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）肆虐，香港近日確診數字急升，巿民衛生意識亦提高，但今日竟有野蠻乘客向九巴車長臉部吐口水！ 今午一名越南漢在深水埗乘搭九巴欲過海，但僅投入2元硬幣，車長隨即要求他繳付全額車資。爭持間有人疑感不滿被攔阻，竟朝車長臉部直吐口水，然後企圖逃走，車長立即追出將他制服，並報警求助。 網上片段可見，男子被制服後似乎仍不知悔過，反指責車長打人，又指遭人誣蔑他施襲，車長不滿稱﹕「我成塊面都係口水呀，我而家個心唔舒服添呀！」在場圍觀人士為車長抱不平﹕「疫情咁樣，你吐口水落塊面度！」、「捉你入去驗下個肺先！」男子其後涉嫌普通襲擊被警員拘捕。

車長將向他吐口水的男子制服。（網上圖片）

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事發於今日（21日）下午4時許，53歲姓周男車長駕駛914路線過海九巴，當駛至深水埗南昌街34號對開巴士站時，一名55歲、持香港身份證的越南籍男子登上，僅把2元投進車資箱，車長質疑男子應付全額車資，即9.8元。

惟男子表現不合作，爭持間更向車長臉部吐口水，然後下車逃走。車長立即尾隨追出，趕上前將男子制服在地上，並報警求助。警方接報到場拘捕該名男子，他涉嫌普通襲擊被帶署，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。車長在事件中鼻子擦損，被送往明愛醫院治理。

根網上流傳的片段及照片可見，一名把口罩拉到下巴的九巴車長，在路邊按着一名留「齊陰」瀏海的男子，將他制服地上。該名男子不斷掙扎，辯稱「你唔好屈我呀，我冇打你呀」，又要求車長「放手」，更反指車長打他。有有男途人曾經想調停指「好小事」，但車長拒絕，並不滿稱：「我成塊面都係口水呀，我而家個心仲唔舒服添呀！」

現場圍觀人士亦支持車長做法，認為不應放行，需留待警方處理，並指車長沒有襲擊該名男子，只是將他制服，又批評男子的行為不可原諒，「疫情咁樣，你吐口水落塊面度！」、「捉你入去驗下個肺先！」。片段可見，2名警員其後到場，向車長及該名男子了解情況。