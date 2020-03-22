新冠肺炎│外籍婦戴監察手帶搭九巴269D　同車乘客恐慌急報警

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，隨着愈來愈多港人從外地回流，香港傳入個案不斷增加，港府加強檢疫措施包括突擊檢查及巡查家居檢疫令人士，如發現有違反檢疫令，不予警告直接檢控，最高可判罰入獄6個月及2.5萬元。 今日（22日）中午有巿民發現一名右手戴上藍色監察手帶的外籍婦人，登上九巴269D線由元朗向沙田方向前進，同車乘客大驚報警。外籍婦被乘客和司機截停，巴士駛至城門隧道轉車站，全車乘客要下車。 警方經調查後，證實該名33歲非華裔女子今早搭乘航班抵港，她接受2019冠狀病毒病測試，結果呈陰性，遂乘坐私家車離開機場，再轉乘巴士從元朗至沙田進行家居檢疫。

一名手戴監察手帶的外籍婦乘搭九巴時，同車乘客恐怕她違反隔離令人士，立即報警。警方其後證實該名女子今早搭乘航班抵港，當時正轉乘巴士從元朗至沙田進行家居檢疫。（fb專頁「元朗吹水區圖片」）

+ 3 + 2

特首林鄭月娥昨（21日）告誡家居檢疫人士不要以身試法，指已有4名擅自離開居所的人士被警方上門尋獲，同時宣佈加強家居檢疫令的突擊檢查及巡查，如發現有違反檢疫令，不予警告直接檢控。

今日一名外籍婦人乘搭269D線九巴時，同車乘客發現她右手戴着藍色監察手帶，懷疑她違反隔離令，大驚報警求助，並向司機反映。最後全車乘客需要在城門隧道轉車站下車，九巴職員在轉車站提供協助。

九巴回覆指中午12時20分，一輛由天水圍往沙田的269D駛至城門隧道轉車站時，有乘客向車長指，一名外籍乘客戴上檢疫用電子手環，車長報警求助。九巴安排乘客在該站轉乘另一輛巴士。涉事巴士已按程序，立即駛回車廠進行消毒。

警﹕今早乘航班抵港測試呈陰性 乘巴士回家檢疫

警方表示，今午12時26分接獲一名巴士司機報案，指於荃灣城門隧道巴士轉乘處發現有乘客懷疑配戴監察手帶登上巴士。警方到場了解，得悉該名33歲非華裔女子今早搭乘航班抵港，她接受2019冠狀病毒病測試，結果呈陰性，遂乘坐私家車離開機場，再轉乘巴士從元朗至沙田進行家居檢疫。警方已就事件與相關部門聯絡。

衞生署﹕對違檢疫令人士「零容忍」

衞生署表示，會就上述資料即時對該個案進行跟進。衞生署續指，受檢疫人士必須在任何時候留在家居或有關住所，並禁止離開香港。為確保受檢疫人士留在家中接受檢疫，政府人員會透過突擊檢查、致電該人士、利用手機進行實時地點分享以及電子手環監察受檢疫人士所在位置等措施，確定接受強制檢疫的人士留在居所。

相關部門會加強巡查，對違反檢疫令的人士會「零容忍」，不予警告，即時檢控，一經定罪，可處最高6個月監禁及罰款2.5萬元。政府強烈呼籲檢疫人士自律遵守檢疫令，切勿以身試法。

衞生署早前回覆傳媒查詢表示，截至3月19日止，共向65,943名由內地抵港人士發出檢疫令，而至今已發出超過390封警告信。