【警員受傷】屯門巡警被石頭擊中頭傷　警方強烈譴責事件

屯門警署一名軍裝警員，今晚8時許在良景邨檢控違例泊車期間，突有一塊大如拳頭般石頭從高處墮下，擊中警員頭部，登時受傷流血，幸尚清醒，事後獲送院冶理。警方事後通電前線警員小心安全，並在facebook予以譴責，指十分重視案件，正展開全面調查。

今（23日）晚上8時44分，屯門田景路發生警員受傷事件。一名軍裝警員巡經屯門田景路一巴士站附近時，突有一塊如拳頭般大小的石頭從高處墮下，擊中警員頭部受傷流血，他負傷通知電台求救。大批警員接報到場調查，將受傷警員送院，並在現場地上檢獲涉案石頭。據悉，受傷警員剛剛在附近良景邨票控違例車輛，離去時巡經上址時被石頭擊中，警員事後在場調查。

警方表示，該塊石頭約3厘米乘2厘米，懷疑由上址一商場梯間墮下。案件列作「高空墮物」處理，交由屯門警區重案組第一隊接手跟進。警方其後在facebook譴責事件，並指受傷警員在屯門良景邨檢控違例泊車期間，被高處擲下的石頭擊中頭部受傷。警方批評有關行為極不負責任，十分重視案件，正在現場展開全面調查，並強烈譴責任何針對警員或有機會傷及他人的襲擊行為。

警方【 警員處理違例泊車遇襲 • 警方嚴厲譴責暴行 】全文如下：