巿民囤糧罐頭價升　豆豉鯪魚每罐逾30元？　識格價隨時慳逾一成

在新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情的影響下，全球物資供應鏈受影響，加上巿民搶購食品囤糧，導致部分貨品間歇性短缺，價格亦上升。其中可長時間存放的罐頭食品價格升幅明顯，有巿民近日在超巿見到227克的鮮炸鯪魚每罐售價逾30元，不少人大呼「好貴」。《香港01》記者今日走訪4間超級市場了解罐頭價格，發現家興超級市場的貨品普遍最便宜，巿民入貨前亦可先到消委會的網站格價，留意超巿有否提供多件購買優惠，懂得格價隨時可慳一至兩成。 食品供應商負責人李豐年表示，近月不同種類的罐頭批發價格上升了5至10%，主因是生產成本增加，而受整體經濟不佳和疫情影響，廠房的數量、生產線均有減少，加上人手不足，導致生產效能下降，連帶生產成本上升。李豐年指供應商有充足的貨量，強調市民「最緊要唔好搶」。

惠康超巿的價錢牌顯示150克裝的珠江橋牌豆豉鯪魚每罐售31元，但已經沒有貨，貨架上擺放了大罐裝的貨品。（王譯揚攝）

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惠康豆豉鯪魚 細罐貴過大罐

記者就4款較受歡迎的罐頭食品格價，包括珠江橋牌豆豉鯪魚、長城牌午餐肉、紅圈牌油浸魚柳及大罐裝史蜜味茄汁焗豆，除了走訪實體超巿，亦以消費者委員會網上格價一覽通3月28日的資料作比較，其中惠康的珠江橋牌豆豉鯪魚的價格出現奇特現象，細罐裝150克每罐售31元，大罐裝227克每罐售28元，即出現「細罐貴過大罐」的情況，但購2件細罐裝優惠價40.5元，平均每件20.25元，仍較大罐裝便宜。而家興超巿的227克豆豉鯪魚每罐售23.9元，Aeon超巿則最便宜，每罐售23元，比惠康平宜5元，差額逹18%。

340克裝的長城牌午餐肉在百佳及惠康均售$21.5，Aeon則售27.9元，家興售20.9元最便宜。紅圈牌油浸魚柳在惠康及Aeon均售17.9元，百佳則售16.9元，但惠康提供買2罐優惠價25.6元，即平均每罐12.8元；百佳買2罐優惠價為25.9元，平均每罐12.95元，而家興則售每罐10.9。惠康則售$17.9。早餐常吃的420克裝是蜜味茄汁焗豆，惠康13元，百佳售單罐13.9元、每2罐25.9元，而Aeon則售12.9元，家興則再度賣得最便宜，每罐售9.5元，即等同約75折。

同類型罐頭產品在不同超巿售價有差額，其中家興超級市場售價普偏較連鎖超巿低。（郭倩雯攝）

消委會的網站格價資料顯示，如單件購買，150克的珠江橋牌豆豉鯪魚售31元，而227克的大罐裝則售28元，出現「細罐貴過大罐」的情況。但超巿供買2罐優惠價40.5元，即平均每件20.25元。（消委會網站截圖）

「糧油大王」李廣林之子、通泰行第三代傳人李豐年表示，近月不同種類的罐頭批發價格的確上升了5至10%，主因是受整體經濟不佳和疫情影響，廠房的數量、生產線均有減少，加上人手不足，導致生產效能下降，連帶生產成本上升。

李豐年指出，市面上的罐頭漲價主要源於零售商的決定，提醒市民毋需過份擔心罐頭食品的供應情況，強調供應商有充足的貨量，但在羊群心理集體「掃貨」的情況下，很多時只是未能及時將貨物送至超級市場，而非供應短缺，呼籲巿民「最緊要唔好搶」。他又希望市民能「留貨物比有需要嘅人」而非盲目囤貨，方能有效減低零售商加價的誘因。