港島打擊違例單車及非法電動車　警拘3男發9告票

警港島打擊違例單車及非法電動車，拘3男。警方表示，因應近期涉及單車的交通意外，港島總區交通部、中環警區及柴灣分區於上周五（27日）至今日，一連3日在港島進行執法行動，打擊違例單車及非法電動車，以確保道路暢順及保障市民安全。行動中，警方共拘捕3名男子，扣查3部電動可移動工具，並向8名人士發出共9張告票。

警港島打擊違例單車及非法電動車，拘捕3名男子，並向8人發出9張告票。（警方提供圖片）

3名被捕人士年齡介乎26歲至42歲，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛，駕駛時沒有戴上認可防護頭盔及在行人路上駕駛，警方同時扣查3部電動可移動工具。警方亦向8名人士發出9張傳票，罪名包括單車沒有警報儀器及違反交通標誌等。

警方指出，行動主要針對單車構造問題，例如「沒有警報儀器」，以及其他嚴重的單車違例事項，如踏單車人士無遵從交通燈號或交通標誌規定、單車載人、鹵莽或不小心踏單車等。

另外，警方在行動期間截獲多部懷疑非法改裝車輛，其中四部車輛因不宜在路面行駛而被送往扣留中心作進一步檢驗；另有一部車輛需稍後到驗車中心作檢驗。

本月20日，一名54歲德國籍男子騎意大利品牌Bianchi出產的「電動助力單車」，於山頂道落斜時失控，越過對面線與上斜的中型貨車迎頭相撞，頭部重創，當場不治。