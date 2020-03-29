短片直擊公屋老翁高處脫衣掙扎　消防「飛將軍」緊抱6分鐘救人

網上瘋傳一段消防「飛將軍」游繩救人的驚險片段，網民激讚消防員夠英勇！片中一名老翁在公屋的外牆「吊吊揈」，消防員裏應內合拯救，但老翁雙腳懸空踢來踢去掙扎，更當場脫衣企圖擺脫消防員，在高空中現場險象環生。 拍攝片段的人士在鏡頭後大叫：「消防員加油！」只見「飛將軍」消防員手腳並用把翁夾住，與同袍盡全力救人，現場人員不斷大叫「幫你呀」、「唔好郁」。老翁掙扎下身體不斷向下滑，但消防員未有放棄，苦撐6分鐘仍緊抱老翁，同袍則在下層單位拆開窗花，攀出外牆合力拯救，終成功救人！消防員的英勇表現獲網民一致讚好，紛紛留言稱﹕「香港勝在有消防員！」

老翁身處公屋大廈外牆的危險位置，其間脫衣激烈掙扎，消防員裏應內合拯救，「飛將軍」消防緊抱翁6分鐘，終成功救人。（網上影片截圖）

網上流傳的片段長約6分鐘，據悉事發現場為將軍澳的公共屋邨，當時一名老翁在大廈約4樓的危險位置，雙腳「吊吊揈」，似企圖輕生。大廈單位內有2名消防員緊拉着抓老翁的衣服，以防他墮樓，另一名消防員則游繩而下，一手捉緊水管，一手緊抱老翁，但老翁不斷腳踢掙扎。

老翁欲掙開救援人員，當場脫去上衣，現場險象環生，目擊者不禁焦急大叫﹕「唉呀，佢除緊衫呀！」。「飛將軍」消防員未有放棄，一隻腳踩在窗框用膝蓋托住老翁的下肢，一手托住老翁的肩膀，又分別以牆身及水管「借力」，防止情況惡化。

看到現場險境，目擊者不斷大叫：「消防員加油呀！」而老翁仍慢慢下滑，單位內的消防員捉緊其手，又疑用繩索綁緊，其間一直有人叫﹕「唔好郁呀阿伯」、「救緊你呀」、「我哋幫你呀」，但老翁劇烈掙扎及縮手，又扭動全身，更一度打橫身體。外牆的消防員仍全程緊抱老翁，不讓他掙脫。其後有消防員進入下層單位，成功拆開窗花，另一名消防員游繩出外牆，合力將老翁救回單位，但老翁回到安全位置後，曾再度試圖攀出窗外，再度被消防員及時制止。

消防員英勇救人逐格睇：

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網民激讚：香港勝在有消防員

片段在網上瘋傳後，網民皆大讚消防員英勇，「香港勝在有消防員」。有人指若非有消防員，相信老翁已經墮樓，後果恐重傷或斃命，大家紛紛向消防員致敬，稱讚是「最受愛戴紀律部隊」。亦有網民指消防員的體能驚人，能堅持抱住老翁6分鐘，才能成功救人。