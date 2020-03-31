東區區議員謝妙儀興民邨遇襲　疑受驚過度不斷飲泣

東區區議員（興民選區）謝妙儀與男助理，接近周二（3月31日）凌晨時份，報稱於柴灣興民邨對開被2名男子襲擊。她疑受驚過度，情緒激動，於facebook直播期間，不斷飲泣及氣喘，需由他人安撫。據了解，事發時她聯同助理在場拍攝多人懷疑非法聚賭，事後2人均需送院治理。

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事發於接近今日（31日）凌晨0時，警方接獲謝妙儀報案，指自己在興民邨民澤樓對開，被2名男子襲擊。她在facebook直播現場情況，並透露每日均有人於民澤樓對開聚賭，當時她與男助理到場了解，並發現6人在場賭啤牌，遂以手機拍攝「罪證」，卻遭其中2名男子推撞及指嚇，另外4人則逃去。有保安員介入時，亦提醒聚會不能超過4人，同被2人指罵。

由直播片段可見，2名中年男子不停高聲指罵，並稱：「枉我投佢1票！」。其中1名男子大罵「死開啦！」，並出手推撞1名保安員。直至警員到場，該男子亦不停叫囂。謝妙儀則懷疑受驚過度，片段中不斷傳出飲泣及氣喘聲，其他人不停安撫，「妳唔好喊，冷靜啲先！」

謝妙儀及男助理，事後均需送院，東區區議員徐子見及曾健成（阿牛）其後前往醫院了解。警方則在場調查，事後其中1名男子被帶署；另1名男子初步獲准放行。案件列作「普通襲擊」處理，警方正調查事件。

謝妙儀事後在facebook表示，興民邨的聚賭及吸煙問題，多年來均未見改善，批評警方及房署未有執法。她指已非第1次被恐嚇，今次送院後需照電腦掃描，情緒仍未平伏，坦言「手仲震緊」。

現年23歲的謝妙儀，2016年與數名居民組成「山民主義」，反對商場變賣。去年2019區議會選舉，她以「素人」形式，與民主派候選人組織選舉聯盟「柴灣起動」參選，聯盟內12人全數勝出，她擊敗民建聯的劉慶揚當選。

事發時謝妙儀與助理，拍到有6名人士懷疑非法聚賭。（謝妙儀fb圖片）