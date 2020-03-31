妻發短訊「道別」　丈夫苦尋5小時　揭愛妻倒斃大埔停車場

昨日（30日）晚上7時許，據報一名男子報案，指其妻子向他發出短訊意欲尋短見，並向他道別，惟之後未能聯絡妻子。警方將案列作「失蹤人口」跟進。

據知，男子在大埔區內四下尋找，及至今日（31日）凌晨零時許，終發現妻子的私家車，停泊在大埔超級城多層停車場，懷疑妻子被困停車場外牆的棚架，再次報案。消防及救護員接報後迅至現場，將該名女子救下，惟救護員證實女事主已當場不治。警方介入調查，初步懷疑年約50歲的女事主，正調查事件。

警方指，女死者姓吳（56歲）。警方接獲女事主的丈夫報案，指與女事主失去聯絡，懷疑她企圖自殺。其後，其丈夫於大埔安邦路2號一個停車場，發現女事主的私家車。人員接報到場，發現女事主倒臥停車場外牆棚架平台，於現場被證實死亡。經初步調查，相信女事主從上址一樓層墮下，事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。消息稱，有人疑受生活及金錢問題雙重打擊，近來感到不開心。

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