屯門富健花園警民對峙　防暴警一度舉藍旗

晚上9時許，屯門龍門區議員曾錦榮進行網上直播，指於屯門河畔公園近龍門居位置，出現大批防暴警員，其間警員以強光照射直播區議員。根據直播畫面，另有大批數十防暴警員進入富健花園，遭大批居民喝鬧，他們要求居民散去，曾錦榮向防暴警員表示該處不是公眾地方，卻遭防暴警員截查，其後因未能出現有效身份證被帶走。其後愈來愈多居民到場了解情況，防暴警員指他們非法集結，又截查居民身份證。

龍門區議員曾錦榮被警方帶走。（曾錦榮facebook直播片段截圖）

警方於龍門居與富健花園中間、OK便利店對開拉起封鎖線，向富健花園居民表示，較早前有人堵路，並指多人聚集可能觸犯香港法例第599條《預防及控制疾病條例》中不准多於4人在公眾地方聚集的規例。警方曾舉起藍旗，現場近百居民聚集。防暴警員其後登上警車。數十街坊轉移包圍保安，質疑他們縱容警員進入私人屋苑。

當區區議員曾錦榮一度被帶返青山警署，但旋即獲釋。曾錦榮獲釋後於重返富健花園，並直播表示，因得悉有大批防暴警員，急於出門口而無帶身份證，遂被警方帶走，其後助理為他帶來身份證，所以迅速獲釋，他估計將被罰款。

屯門區議員張可森表示，晚上大批防暴警員曾於富健花園截查多名年青人，並帶走曾錦榮。居民不滿警方進入私人屋苑，數十街坊包圍富健花園保安，要求解釋為何放警察進入龍門居。

警方表示，晚上近10時接報指青山龍門路45富健花園6座有示威者聚集，有男子報稱被打傷。警方於現場調查，現場約80名示威者聚集。