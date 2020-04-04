【的士劫案】車cam對話瘋傳　司機手指浴血　刀匪歉稱：唔好意思

前晚（2日）大角咀的士劫案，倒霉司機載着賊男途經頌賢花園對開時，遭對方持生果刀劫走500元，手指更被割傷。劫案一刻的車cam對話，昨晚（3日）在網上瘋傳，可聽見賊人犯案時語氣急促，得悉司機在刀鋒下浴血時，語帶歉意表示：「唔好意思，你快啲！」20秒內即得手逃去。司機無奈通知同行代為報警。

該段長約1分鐘的車Cam片段，鏡頭向着車頭擋風玻璃，並未拍攝到司機及賊人樣貌，但對話十分清晰。對話中，賊男稱：「攞晒啲錢出嚟快啲！」司機疑未及反應，錯愕「喂」了2聲後表示：「我得500蚊喺度咋！」混亂間手指疑被刀傷，他急謂：「你等等先，你鎅到我呀‥‥‥我爆咗缸呀！」賊人聞言繼續催促，但語帶歉意表示：「唔好意思，你快啲！」全程僅20秒，片段便傳來關門聲。

遇劫後，的士司機通知同行代為報警，無奈向對方指：「頌賢花園呀，爆X晒缸呀我！」根據車cam片段，案發時間約於晚上9時49分，而警方於5分鐘後接獲報案，經調查後，證實姓古（35歲）男司機，由深水埗北河街近南昌街接載了該名賊乘客，途至柳樹街球場頌賢花園對開時，對方亮出15厘米長生果刀，劫走約500元現金，古男被割傷手指送院。

警方事後於附近一帶兜截無果，將案件列作「行劫」處理，旺角警區刑事調查隊正追緝該名年約30至40歲、高約1.7米、中等身材、身穿黑衫及戴白色口罩的中國籍疑犯歸案。