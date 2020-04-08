【被困智能櫃】九龍灣16歲少女被困速遞智能櫃　消防破門救出

九龍灣發生少女離奇被困事件。清晨6時許，據報有1名兒童，被困在啟晴邨及德朗邨的晴朗商場2樓一個速遞智能櫃。消防接報到場，用工具破開櫃門，將一名年約16歲的少女救出，她並無受傷。

警方在場調查，據悉有人聲稱自己貪玩，自行走入該智能櫃中的「特大」格，惟突然「大風」將櫃門關上並反鎖，釀成今次事件。消息稱，有人發現後通知商場保安員，由保安員報警。警員隨後將少女帶返警署，作進一步調查。

涉事速遞智能櫃位於晴朗商場2樓一個走廊位置，該櫃有多個格口、包括涉事的「特大」格，呎寸為87cm 高 x 47cm 深 x 42 cm 闊，另設大、中及小格，以便儲存不同大小的快遞包裹。智能櫃熒幕顯示有「寄快件」及「取快件」功能，而「寄快件」功能旁寫有「即將推出，率先試用」字眼。記者遂即場試用該功能，惟當掃瞄QR code後即無法登入。其後有速遞公司收件員到場，並向記者表示暫時只能取件。據了解，不少市民收件後未有妥善關上櫃門。

翻查資料，順便智能櫃屬於是順豐速運香港全資附屬擁有的子公司，提供自助取件服務外等，包括24小時隨時取件服務，並支援以八達通等付款。當客戶收到智能櫃取件碼，即可到櫃前輸入取件碼，櫃門便自動打開供取貨。