【警訊換主持】傳接棒主持《警訊》　張繼安曾任機場特警、防暴警

有消息傳出《警訊》主持女警員梁皓妤（Ruby）被撤換，將由藝人張繼聰的弟弟張繼安接棒主持。今日（4月8日）下午約3時許，《香港01》記者在九龍塘廣播道公園發現張繼安的身影，他當時正在進行拍攝，記者向團隊詢問是否拍攝《警訊》，他們未有回應，而公園外泊有一輛AM車牌的車，拍攝地點鄰近港台廣播大廈。

今日（4月8日）下午約3時許，《香港01》記者在九龍塘廣播道公園發現張繼安的身影，他當時正在進行拍攝。（鄧詠中攝）

據悉，張繼安於2006年1月加入警隊，曾駐守上水分區及任職機場特警（ASU），其後調職至警察公共關係科（PPRB）。去年爆發的反修例示威現場中，他有擔任防暴警，亦有擔任警察傳媒聯絡隊工作。

張繼安過往多次於警方宣傳片段中出鏡，如2018年5月，當時台灣樂隊五月天來香港迪士尼舉辦演唱會，「香港警察」Facebook專頁發佈一條短片，由張繼安用暱稱阿安講解演唱會的交通安排。他亦曾與哥哥張繼聰一同拍片，呼籲市民支持警方有參與舉辦的愛護動物活動。

除了拍片宣傳警隊，張繼安駐守上水分區時，亦曾以香港警察中國武術會散打代表隊員往匈牙利布達佩斯，參加「第四屆國際警察搏擊大賽」，比賽中他晉身男子76公斤級別決賽，並取得亞軍。