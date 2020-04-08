狗公園鐵柱插座位置存危機　雨中突傳「嘭」聲　疑漏電險傷狗

狗公園危機四伏，繼去年啟德跑道公園草地藏有大量殺蝸牛藥後，近日何文田常盛街寵物公園鐵柱插座疑設計有問題，位置過低令寵物較易觸碰到，更懷疑漏電，險令狗狗受傷。有狗主表示，本周日（5日）下雨期間，狗狗靠近涼亭一鐵柱擬小便，但尚未「解決」前，現場突然傳出「嘭」一聲，鐵柱下方一個損毀的插座冒出火花，懷疑漏電，狗狗受驚，幸未有受傷。 狗主質疑狗公園鐵柱插座的設計有問題，「狗仔一屙尿，導電咪即刻燶？」。機電署證實接獲相關漏電報告，目前已將該插座以膠帶封住，並暫停供電，將派員維修。《香港01》正就事件向康文署查詢。

鄧先生周日帶愛犬Rex到何文田常盛街公園，其間Rex欲小便時，涼亭鐵柱插座疑漏電，險令Rex受傷。（余睿菁攝）

+ 8 + 7 + 6

鐵柱插座疑漏電 牧羊犬走近險觸電

狗主鄧先生每日都會帶牧羊犬Rex到常盛街寵物公園遊玩及如廁，他憶述本周日（5日）下雨期間，當他在涼亭與街坊閒談時，Rex走近鐵柱準備小便，突然傳出「嘭」一聲，Rex即時「彈開」，並低聲嗚呼「成隻吽晒」。鄧發現涼亭一鐵柱低位有插座組件鬆脫，有燒燶痕迹，懷疑漏電。

Rex雖然受驚，但幸無受傷，鄧將牠帶返家中，繼而帶同膠帶返回寵物公園，將插座位置密封，並貼上紙張通示，提醒其他狗主，以免有狗狗觸電受傷。鄧隨後亦致電區議員求助，翌日涉事位置被政府以寫有「危險」的膠帶圍封。他指，涉事插座原有蓋封閉，但已損毀一段時間，卻遲遲無人維修。

何文田常盛街寵物公園鐵柱插座疑漏電，事後被機電署封住，並暫停供電。（余睿菁攝）

狗主質疑插座設計位置易令狗狗觸電

鄧先生質疑，在寵物公園的鐵柱較低位置加裝插座的設計有問題，「狗公園冇理由當普通公園咁造，（插座）冇理由唔係防水防爆」，他指出，一般「放狗」市民用不着該插座，其次插頭位置過低，寵物容易觸到，存在觸電危機，「狗仔一屙尿，導電咪即刻燶？」。他認為即使需要加裝插座，亦應在較高的位置安裝。

疑漏雷插座被封

另一狗主李先生表示，事發當日其女兒負責放狗，根據女兒所說，涉事鐵柱突然發出聲響，其愛犬「包包」當時「好驚咁彈開」，女兒亦看到插座有火花冒出，幸「包包」無受傷。

《香港01》於常盛街寵物公園現場所見，涉事插座被寫由「危險」的膠帶包裹，附近範圍則被封鎖，直至下午約5時有保安人員到場解封。記者同時巡查紅磡紅菱街休憩處寵物公園及宋王臺遊樂場寵物公園，２個公園均無同類鐵柱低位安裝插座的設計。前者設有士多房，內有插座；後者有一個鎖上的電箱。

機電署：插座滲雨水漏電 高度按國際標準

機電工程處發言人表示，署方於本周日（5日）接獲相關的漏電報告，初步懷疑近日下雨，雨水滲入插座損毀處造成漏電，目前已將插座封住及暫停供電，待無雨天派員檢查入水位並進行維修。發言人稱，插座漏電會「跳掣」，安裝在戶外的插座保護裝置更為嚴謹。

發言人指，雖然現場為寵物公園，但亦按一般的插座設計，按現時《電力（線路）規例工作守則》，安裝插座應離地最少15厘米，以免因雨水等滲漏造成漏電，但無最高限制。機電署負責為寵物公園電力裝置進行維修及保養，不包括參與設計，但會按經驗，與康文署討論寵物公園的相關設計安排。