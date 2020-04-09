休班PTU太古偷信用卡　碌2部iPhone　被重案組拘捕

一名休班機動部隊警員因盜竊被捕。消息稱，該名駐守港島總區E連的機動部隊警員，早前於太古康怡戲院購買戲票時，前方有市民遺漏一張個人信用卡後離開，休班警竟知法犯法，上前取走及收起該張信用卡，他先用自己的信用卡繼續購買戲票，再持偷來的信用卡到太古城商店購物，包括購入2部共值2萬5千元的iPhone手機。東區警區重案組接報展開調查，周二（9日）以盜竊罪名拘捕涉事28歲男警員，他現正被停職候查。

據了解，一名休班警於康怡戲院購票後，前方一名市民遺漏個人信用卡，警員見狀上前取去他人信用卡。（鄧詠中攝）

警方稱，去年10月14日接獲一名40歲姓黃的男子報案，報稱早前於太古城道18號一商場遺失信用卡，其後發現信用卡被人用以購買兩部手提電話，價值約2.5萬元。東區警區重案組人員接手調查案件，周二（9日）在柴灣區拘捕28歲姓李男警員，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產，男警已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

近年休班警干犯盜竊的案件：

2019年12月24日：上水馬會道一會所，一名休班女警盜去價值約2,400元現金券及兩個USB儲存裝置，她涉盜竊罪被捕。

2019年5月6日：警方接獲觀塘道418號apm一間店鋪29歲姓張男職員報案，指懷疑一名姓劉50歲休班男警，於店內盜去兩件共值約128元的衣服。

2019年3月7日：警方拘捕上水警署一名33歲姓劉警長，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，他涉嫌盜用一名同袍的信用卡。據了解，同袍發現信用卡被盜及有9次交易記錄，更換新卡後竟再發現可疑交易，原來銀包內的新卡被人更換為早前失去的舊卡，於是報警。

2018年1月1日：尖沙咀彌敦道100號The One商場，一名休班男警員與女朋友，於商場超級市場偷去12件總值約460元的貨品，兩人因盜竊當場被捕。

2017年12月22日：深水埗福華街161至175號一間店舖內，一名54歲姓張休班警員在店內購買一些手機配件，他離開時被男職員發現，他身上一對耳筒未有付款，價值為29元。該名休班警員以涉嫌盜竊罪被捕。

2017年7月4日：一名姓劉休班男警於九龍城一櫃員機提款後，偷去遺留於另一部櫃員機的8000港元，他被控一項盜竊罪，於2019年被判罪成罰款1.5萬港元。