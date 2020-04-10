柴灣墳場掃墓人流疏落　警復活節東區封路打擊違泊

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，但一連四日復活節假期，仍有市民外出郊遊或掃墓。而東區警區表示，4月10日至13日會在郊區及歌連臣角道墳場打擊違例泊車，確保交通安全及道路暢通。今早已有市民扶老攜幼前往柴灣華人永遠墳場掃墓，惟人數疏落，最多也是4人一組同行，未有違反「限聚令」。而現場警員則主力維持交通秩序。

現場有警員在維持秩序。（陳諾希攝）

記者今早到柴灣華人永遠墳場掃墓視察，發現假期首日前往掃墓的人數疏落，未見有大批人士群聚。有掃墓人士表示，因應疫情關係，專程延至今日才祭祖，並直言「從未見過咁少人拜山。」市民葉先生亦指，掃墓人士比以往少許多，以往人流多時，市民都擠在候車處「人等車」，惟今日情況卻有轉變，多輛小巴排隊等客，相當冷清。

警方一如以往，在柴灣華人永遠墳場外一帶繼續交通管制。連城道往歌連臣角道已封鎖，只有巴士、專線小巴及持有許可證的車輛可進出。而石澳道沿路避車處都放置了警告牌，指示駕駛者不准調頭及泊車，沿途亦有數架警車巡邏，現場仍見少量違泊車，惟未見警員抄牌。

警方在石澳道沿路避車處都放置了警告牌，指示駕駛者不准調頭及泊車。 （陳諾希攝）

東區警區表示，4月10日至13日會打擊違例泊車，以確保交通安全及道路暢通。警方會於郊區範圍，包括石澳、大浪灣及柏架山道附近一帶路段執法，行動期間警方將嚴厲執法，尤其涉及阻塞緊急通道、雙行泊車及在行人路上停泊等不負責任行為。

另外，警方呼籲計劃在這段公眾假期前往歌連臣角道墳場掃墓人士，應分散在公眾假期前後或更長的日子前往拜祭，避免構成人潮，增加傳播病毒風險。而掃墓人士更應避免駕駛私家車前往造成交通擠塞。警方會對歌連臣角道及附近一帶道路的打擊違例泊車。