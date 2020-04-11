竊賊爆旺角單位冒簽百萬支票　外遊母子急返港　警全副保護衣戒備

旺角同興大廈1單位疑成竊賊獵物，身處澳洲探親近2個月的母子戶主，4月6日開始瘋狂接獲銀行通知，指有多次涉款達100萬元的支票交易，遂立即中止交易，並急買機票回港。昨晚（10日）母子抵港後，在亞博館留下唾液樣本後即趕返寓所，赫見屋內曾被搜掠而十分凌亂，屋契及逾40萬元財物被搜掠一空，數本支票簿不翼而飛。由於案件涉及家居檢疫，警員身穿全副保護衣登樓調查。

現場為通菜街29號同興大廈1單位。今日（11日）凌晨1時許，警方接獲姓陳（25歲）男戶主報案，指返抵家園時，發現屋內一片凌亂，點算下赫見屋契、參茸海味、約值30萬元外幣（美金、泰銖、台幣）、約5萬元現金、約值5萬元金飾、1部約值1.3萬元平板電腦不翼而飛；其數本支票簿亦不知所終，懷疑有人盜用冒簽企圖提款。

現場消息稱，陳男與母親早於2月中往澳洲旅遊探親，至本月6日，他突然接獲多通銀行來電及電話短訊通知，指其支票戶口有多宗不明交易，涉款高達100萬元，他立即中止交易。

雖然支票未有成功過數，惟母子心感不妙，立即買機票回港。毋子於昨（10日）晚9時許終飛抵本港，在亞博館通過初步檢測，並留低深喉唾液樣本，然後獲准回家進行家居檢疫，至今日凌晨返抵家園時，終揭發竊案。由於單位內人士剛從外地返港，正進行家居檢疫，警員身穿全副保護衣登樓調查，案件現列作「爆竊」，交由旺角警區刑事調查隊接手跟進。