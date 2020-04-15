葵盛東邨男戶臭招迫換座廁　拆馬桶潑屎出走廊　鄰居：恐怖！勁臭

新型冠狀病毒除了靠飛沬傳播，排洩物亦是病毒傳播的重要途徑，抗疫期間專家呼籲沖廁時應蓋上馬桶蓋，港人亦小心處理，惟昨日（14日）葵盛東邨盛安樓有住戶疑為迫使管理公司為其更換塞了的座廁，竟然拆散座廁，並且將整個截滿糞便的馬桶丟棄在走廊，又將糞便潑出樓層走廊、垃圾房等地，令整個樓層臭氣熏天，最後須由清潔工清理。 《香港01》記者今早前往盛安樓涉事樓層了解，走廊、垃圾房的糞便及糞漬已處理，惟現場仍有臭味傳出，記者往涉事單位拍門，一名男子開門，記者發現屋內地板仍有糞漬，有兩隻蒼蠅在其頭上飛，記者質問男子潑糞原因時，他講了句「咩呀，下邊管理處叫我咩呀……」，話語未完便大力關上門。

《香港01》記者今早前往涉事單位拍門，一名男子開門。（黃偉民攝）

同層住戶李太十多年前搬至上址時，涉事男子與父親已居住在該單位，近年其父親入住老人院，現時單位剩下他及女友居住，「兩個人有時打交，成日報警。」平時經過該單位門口時亦會聞到臭味，「一返風就會臭過嚟。」

昨日下午3時許，李太家中傳來臭味，工人姐姐查看後發現走廊有糞便，「倒晒（屎尿）出嚟，好恐怖，勁臭。」涉事單位對面的住戶更有家歸不得，「不斷有屎水從單位流出來，清潔工清潔咗一次都冇用。」李太稱，昨日要落樓時，要兜路行樓梯落到下一層，才可搭升降機。

前日「潑糞男」倒雜物在鄰居門口

同層住戶張先生稱，前日「潑糞男」曾在他門口擺放大量雜物，包括潑灑跌打酒在地、玻璃碎及木棍等，張先生歸家時發現大門被毀，只好報警及叫管理處到場清理。張先生又指，涉事單位經常傳出吵架聲音，平時行經該單位門口，亦見到有尿，惟未有上前與對方正面對質，「廢事麻煩」。過去與「潑糞男」沒有爭執，張先生不明對方為何在他家門口丟雜物，「前日畀佢搞到門口，整到亂晒，因為搞到我，所以報警」。

有鄰居稱，懷疑有人有不良習慣，且精神上有些失常。

前日涉事男子曾在同層住戶張先生家門口擺放大量雜物，過去與「潑糞男」沒有爭執，張先生不明對方為何前在他家門口丟雜物，於是報警。（張先生提供圖片）

葵青區葵盛東邨選區議員周偉雄昨日接獲投訴後，前往現場了解，一出𨋢門難頂的臭味便湧前，令人想作嘔，「當時係成個馬桶拆爛咗，丟咗係單位門口。」周偉雄向管理公司了解後，得知該住戶馬桶出現堵塞後，沒有即時處理，繼續使用，「越塞越犀利。」管理公司上前了解後，同意幫他通廁及更換馬桶，惟工程人要求戶住自行將糞便自行清理，並向他提供了垃圾袋，惟住戶拒絕，選擇打爛馬桶，再丟棄在走廊。

涉事單位門口、升降機大堂、消防門、垃圾桶及走廊牆身等滿是糞漬，昨日當清潔工清潔得七七八八時，周偉雄找男戶住了解事件，質問他為何要打爛馬桶，「佢講大話，話係管理公司叫佢打爛，我話無可能，你唔好呃我，人哋叫你清，唔係叫你打爛。」周偉雄認為男住戶行為十分惡劣，認為房屋署及管理公司應對該住戶作出適當處罰，如警告信及扣分等，「如果唔係下下溝通唔掂，就用一啲報復式行為，去滋擾到其他住戶，係十分之不合理。」

根據房屋署的網頁資料，屋邨管理扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為嚴重性，被扣3、5、7或15分，若公屋住戶兩年內被扣滿16分，其租約將被終止，而隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶內等被扣5分，在公眾地方便溺則會被扣7分。

對於是次事件中的住戶會否受到處分，《香港01》正向房屋署查詢。