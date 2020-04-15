警油麻地埋伏截獲失車　檢牛肉刀及毒品　偷車男涉8罪被捕

警方昨日（14日）在油麻地德成街進行埋伏，拘捕一名涉嫌偷車男子，警方在其租住的酒店房內檢獲價值6,700元氯胺酮、69隻手錶、及一批公司文件，其後於一輛失車發現牛肉刀及假車牌等。被捕人涉嫌擅自取去交通工具、不付款而離去、車內盜竊、行使虛假文書、拒捕、襲警、販毒及爆竊共8項罪名。

警方將男子帶走調查。（林振華攝）

油尖警區刑事部經鎖定一名36歲的目標男子，涉嫌與本月較早前的偷車案有關。警員昨日下午約4時於油麻地德成街埋伏，當目標男子出現時，警員隨即上前拘捕，惟對方作出反抗，並以手襲擊一名男警員，警員其後將對方制服。



警員並當場發現涉事私家車，經初步調查後，懷疑該車於本月9日被人擅自取去，其車牌亦與行車證不符。此外，被捕人曾於本月10日在油麻地一停車場停泊失車後不付款而離去。

酒店房檢氯胺酮及失錶

警方其後將被捕人押至其於彌敦道租住的酒店房間作進一步調查，在房間內檢獲約10克懷疑氯胺酮，市值約6,700元、一個電子磅及一批相信與其他爆竊及車內盜竊案件有關的失物，包括69隻手錶、一個公司印章、一本支票簿、一部手提電腦及大量屬於他人的文件。人員在失車內檢獲一支鎚仔、一把牛肉刀、一支鐵通及一對虛假車牌。



經初步調查後，被捕人涉嫌擅自取去交通工具、不付款而離去、車內盜竊、行使虛假文書、拒捕、襲警、販毒及爆竊被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區重案組第二隊跟進調查。