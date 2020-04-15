海關破冒牌手機及零件案　訛稱提供原廠維修　檢值840萬元貨拘7人

香港海關破獲大規模冒牌手機零件案。海關上周四（9日）於文錦渡管制站截查一輛入境貨櫃車，在貨櫃內發現3,500件懷疑冒牌物品，包括手機、手機配件、手錶及衣服等，約值140萬元；經調查後昨日（14日）搗破兩個儲存倉庫，檢獲約4.6萬件冒牌手機及配件，約值700萬元。海關指出，涉事公司會向外國商戶訛稱提供原廠零件維修，實際是使用冒牌貨，藉此賺取差額，行動中共7人被捕。

海關破獲一宗大規模的冒牌手機零件案件。（余睿菁攝）

版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝表示，海關上周四在文錦渡管制站拘捕一名63歲司機，並在昨日於觀塘、葵涌及粉嶺拘捕5男1女，年齡介乎25至50歲。海關破獲的兩個儲存倉庫規模龐大，檢獲的冒牌零件屬同類案件最多，據悉當中主要是iPhone及Samsung手機。

司徒志輝又指，涉事公司作風低調，不會做本地生意，以逃避執法單位注意，主要針對外國二手電話商戶，訛稱提供原廠零件維修服務，由於採用原廠零件維修費高昂，涉事公司實際上會使用印有冒牌商標的代用品，價錢為原廠零件三分一或四分一，以賺取差額，但冒牌零件質素參差，性能亦沒有保證。

海關強調，會與商標持有人聯絡，留意市面情況，加強與內地及海外執法機構合作，打擊跨境冒牌物品，呼籲商戶採購時要小心緊慎。海關重申，根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。