屋邨變賭城　綜援人士輸至抵押存摺　區議員：賭檔徹夜經營

新冠肺炎疫情持續，港府早前實施的「限聚令」仍生效，但有人無視禁令，繼續於屋邨位置開賭檔。今日（16日）凌晨，警方於長沙灣幸福邨福月樓地下發現多人違「限聚令」，向在場14名男女發出定額罰款2,000港元的告票。《香港01》記者今午到幸福邨了解，見福月樓地下休憩處已被鐵馬圍封，該位置裝有24小時錄音的閉路電視、貼有通告提醒邨民切勿聚集或進行非法賭博等，惟有街坊透露，非法聚賭問題多年來從未解決過。 有不願意透露姓名的老街坊稱，今早仍見有人聚賭，更有兩名放「貴利」男子在上址徘徊，有師奶輸錢後即向他們借50元。該名老街坊亦稱，曾有領綜援人士，賭到要交岀存摺作抵押。過去曾見過高達30人在附近賭錢，相信有「天文台」睇水、亦有人放數等。

當區區議員徐溢軒稱，邨內非法聚賭情況猖狂，賭檔徹夜經營。（鄧詠中攝）

當區區議員徐溢軒稱，邨內非法聚賭情況猖狂，除了長者，亦有年輕人參與聚賭，有人「睇水」，有人放數，賭檔徹夜經營，他曾於晚上11時後途經上址，見有2至3檔在賭，每檔聚集5至8 人，發出噪音滋擾住戶，「曾經有一啲低層單位嘅人士，頂唔順夜晚滋擾，掟過菜刀落嚟。」徐溢軒表示，過去曾要求屋邨管理處圍封聚賭地方後，有人竟跨過圍欄繼續開檔聚賭。

徐透露，當區跨邨聚賭情況嚴重，估計有人想「走精面」避免被房署扣分，因當他們跨邨非法賭博被斷正後，房署難以扣分。舉例如元州邨人士會到幸福邨賭、幸福邨的人就走去元州邨賭，「即使個cam影到佢哋係真有賭博，甚至有錢銀交收，但基於佢唔係住係呢條邨，即使影到都舉證唔到，(房署)係罰唔到佢。」而以往警察有放蛇搗破賭檔，惟或因罰則過輕，賭客又再出現。

根據香港法例第148章《賭博條例》第13條，任何人於街道上非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬元及監禁9個月。

《香港01》正就事件向房屋署查詢。