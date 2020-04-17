憂彩虹邨「三金」梯間成治安黑點　區議員促房署安裝閉路電視

黃大仙彩虹邨昨日發生梯間傷人案，1名女子返回金碧樓時，被1名男子從後用尼龍繩勒頸，並被對方用鎅刀𠝹傷手臂，警方事後在6號後樓梯發現𠝹刀及血跡。《香港01》記者今早重返現場了解，涉事的6號樓梯，除了地下出入口位置有閉路電視，未見梯間有閉路電視及魚眼鏡。有區議員稱，有「三金」之稱的金漢樓、金華樓及金碧樓是三幢樓連在一起，至少有7、8個出入口、多條後樓梯，曾要求房署加裝閉路電視及魚眼鏡，惟房署稱技術上有困難，只能加強保安巡邏。 街坊梁小姐對梯間發生傷人案感到擔憂，因疑犯仍未落網，未知他會否埋伏在大廈內，「有啲恐怖，琴晚返屋企由入lift開始，都一路Facetime屋企人一路返屋企。」 她稱屋邨治安一向差，數年前曾發生過「哥羅芳色魔」事件，但事後未見保安有加密巡樓次數。

涉事的6號樓梯，除了地下出入口位置有閉路電視，未見梯間有閉路電視及魚眼鏡。（郭倩雯攝）

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梁小姐透露，不是經常見到有保安巡樓，而金碧樓與其他兩幢大廈相通，早期大廈沒有升降機，後來加建了升降機，少了人行樓梯，令沒有閉路電視的梯間變得更危險，有人犯案亦難以追查，梁小姐稱，現時甚少行樓梯，「寧願行多幾步路去搭𨋢。」

住戶陳先生亦認同大廈治安差，未發生昨日的傷人案前，平日女兒夜歸家時都會擔心，「平時阿女夜返嚟都擔心。」陳先生除了會打電話叫女兒小心，若太夜才返家時，甚至會落樓接她。陳先生稱，大廈保安早午晚各巡一次樓，但不是每個出入口都有保安看守，若有可疑人尾隨住戶從後樓梯上樓亦難以察覺，認為後樓梯應要加裝閉路電視。

舊樓安裝閉路電視技術上有困難

黃大仙區議員胡志健稱，有「三金」之稱的金漢樓、金華樓及金碧樓是三幢樓連在一起，後樓梯及轉角位較多。數年前發生過「哥羅芳色魔」及露械事件等，於是有向房署建議加裝閉路電視及魚眼鏡，惟房署稱，「三金」屬舊樓，要安裝閉路電視技術上有困難，包括拉電線等，因此一直未找到合適位置安裝魚眼鏡及閉路電視，只稱會加強保安巡查。但昨日再有傷人案發生，胡志健表示，會再向房署反映，要求盡快安裝閉路電視。

《香港01》正就事件向房屋署作進一步查詢。

翻查資料，2011年1月至3月，「三金」樓梯間發生4宗非禮案，其中1宗是1名中學生女生行經樓梯時，匿藏在暗角的色魔用疑沾有哥羅芳的毛巾掩女生口，試圖拖入梯間迷姦，幸女生大叫及反抗嚇退色魔。當時的區議員已建議在梯間暗角位裝上魚眼鏡。