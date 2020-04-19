【好人好事】抱沙田病危嬰跑300米送院　熱心男現身：生命最重要

一則網上尋人啟事，揭開一個熱心救人的感人故事。一名抱住失去知覺嬰兒跑往醫院的母親，在路上焦急絕望求救之際，獲一名熱心男子伸出援手，將嬰兒送到醫院，拯救了一個寶貴的生命。協助救人的熱心男子嘉俊憶述4月16日救人事件，指當時目睹嬰兒的情況「心知不妙」，未理腳傷初癒用盡全力抱他跑往醫院，幸嬰兒最後平安無事，「救到佢小朋友，會係我人生入面跑得最有價值嘅300米」。

一名母親於Facebook發帖，指周四（16日）下午其22個月大兒子於家中突然抽搐及嘔白泡，一度全身發紫失去知覺，她指當時致電999報案但線路繁忙，情急之下抱同兒子希望前往沙田威爾斯醫院求醫，其間一名男子協助她將兒子送往醫院急症室，「喺Covid-19 （新型冠狀病毒）大家都人心惶惶嘅時候，將我同寶寶的生命放在你生命之上，就係你……幫我跑咗我人生中最重要同最絕望的300米」，她希望尋到該名恩人向他表達謝意，「好對唔住，我哋無辦法親口同你講不用掛心，好多謝好多謝你」。

事主母親於網上撰文道謝，「幫我跑咗我人生中最重要同最絕望的300米」。（余睿菁攝）

事件中的熱心男嘉俊親身講述事件。（余睿菁攝）

覆診遇事主母落淚求救

《香港01》找到當日熱心救人的嘉俊，他指自己當時剛剛於威爾斯醫院覆診，等候取藥時出外買飲料，當時正站於醫院外銀城街近聖羅撒書院對面，突然見到事主母親正抱住兒子，於遠處急忙跑至，嘉俊指最初不以為意，惟當女事主步近時，嘉俊發現她原來正落淚，並低聲求救「我無力喇，有無人可以幫我帶佢去急症室？」，嘉俊方意識到她需要幫助，於是立即衝上前，他指當時從事主手中接過嬰兒，感覺事主「應該真係好攰無哂力，跑唔郁」。

見嬰兒雙目失焦 心知不妙狂奔送院

嘉俊指當時事主母親焦急及情緒激動，「見到佢滿頭大汗又喊哂，都分唔清係汗水定淚水」，而接過嬰兒時，發現嬰兒雙眼睜開但沒有焦點，而且全身沒有動靜，令他大感緊張，即時用盡全身氣力跑往急症室，嘉俊指到達急症室後不知向何方求助，大叫「有無人可以幫我！」，終將嬰兒交給護士。嬰兒被送入病房後，嘉俊指因未知嬰兒情況，當時也十分擔心於門外等待，其後事主母親趕至，與他講聲「多謝」後便匆匆入內，嘉俊其後見情況穩定下來才離開。

嘉俊指到達急症室後不知向何方求助，大叫「有無人可以幫我！」，終將嬰兒交給護士。（余睿菁攝）

與事主母相認 悉嬰兒平安「放心哂」

事主母親事後發帖網上尋人並向嘉俊道謝，他表示知道嬰兒平安後感到放心，「中間呢段時間好緊張，好似第一次有個生命掌握喺手上咁」，28歲的嘉俊從事保險業，他認為從事保險工作都會有希望助人的使命感，又指最近自己身邊亦有一名嬰兒，就是昨日剛滿1歲的外甥，因而對事件特別有感受。嘉俊又透露，他早前原來曾經腳骨骨裂，幸已痊癒所以才能跑動。

嘉俊指已與事主母親聯絡「相認」，對方向他答謝及交待母子情況安好，並打算於疫情過後見面，對於事主母親指曾擔心兒子患的是新冠肺炎，嘉俊坦言救人過程中並無考慮太多，「見到佢（嬰兒）有生命危險都要即刻送佢去急症室，當時都無諗咁多，始終生命最重要」，其熱心救人行為亦得到公眾讚賞，他笑言「俾人讚梗係開心，但如果換轉其他人見都咁嘅情況都會咁做」。