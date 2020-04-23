【珍惜生命】消防隊目牛池灣宿舍燒炭身亡　疑受金錢、感情困擾

一名男子今（23日）午3時許，被返家妻子發現昏迷於牛池灣消防宿舍內，由接報到場救護人員證實死亡。警方人員於屋內發現炭盤及燃燒過的炭，初步相信他自殺身亡。消防處證實，死者生前為一名現役消防隊目。

案發現場為牛池灣永定道消防已婚人員宿舍1座1個單位。42歲姓鄭死者生前任職消防隊目，被自外返家的妻子發現倒臥於房間內。救護人員到場後，證實男事主已經死亡，警員在場調查，於房間內發現炭盤及燃燒過的炭，初步相信死者於昨（22日）晚燒炭自殺。現場未有發現遺書，警員事後檢走涉案炭盤、炭及衣物背囊等證物作進一步調查，案件列自殺案處理。

據了解，男事主與妻兒一家四口居於上址。最近夫婦因感情及金錢問題不快，昨晚夫婦曾發生爭執，事後女戶主帶同2名子女離家。女戶主是於今午折返住所時，揭發丈夫昏迷屋內，懷疑燒炭自殺。

消防處回應查詢，證實死者為現役消防隊目，對死者不幸離世深表惋惜。並指處方福利組人員已聯絡死者家人，將提供一切適切協助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626