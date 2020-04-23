長沙灣七人車剷入OK便利店　顧客險捱撞：喺我正面3米停

長沙灣發生3車車禍。今日（23日）晚上9時40分，一輛灰色七人車沿大南西街往青山道方向行駛，及至長沙灣道交界，與一輛沿長沙灣道往深水埗方向行駛的士相撞，七人車其後失控再撼停泊路邊的士車尾，餘勢未了剷上行人路，半架車身衝入長沙灣道800號地下OK便利店，撞爆落地玻璃及麵包架，滿地玻璃碎片，麵包等貨品掉在地上，店內一片凌亂。

一輛灰色七人車先後與兩的士相撞後，失控剷入OK便利店。（黃廸雯攝）

涉事3車均無乘客，意外中，停泊路邊的士的61歲姓甄男司機頭暈及手腳痛，清醒送院治理，七人車60歲姓胡男司機及另一輛的士54歲姓楊司機則無受傷，便利店內亦無人受傷。警方到場調查肇因，七人車司機在場協助調查。現場消息指，有人衝燈釀禍。

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目擊者李小姐事發時正在OK便利店內排隊結帳，她憶述當時店內約4名顧客及3名店員，店外忽然傳來「嘭、嘭」兩聲巨響，她望向店外，一輛七人車迎面剷入便利店，與門邊雜誌架旁男顧客擦身而過，撞倒麵包架，在李小姐面對約3米處停下。

李小姐指，現場有人嚇得尖叫，店員「好驚，好恐懼」，七人車司機顯得慌寸大亂，未有熄匙便下車，在場人士即時着他熄匙，司機才返回車內熄匙。李小姐其車查看車底，確定無人被捲入受傷，定下神後才感後怕，「諗返先識驚！」，這是她與車禍距離最近的一次，「喺我正面3米，好彩冇事」。