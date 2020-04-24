反黑組冚6間黑幫釣魚機檔　衛生惡劣兼共用冰壺　 11男女被捕

抗疫禁令下，遊戲機舖業界叫苦連天，黑幫則覬覦時機「另謀出路」。警方港島總區反黑組等部門，昨晚（23日）搗破6間釣魚機檔，拘捕11名男女，揭發主持及賭客，在無戴口罩、無搓手液的環境下「博殺」，甚至共用「冰」壺吸毒，衛生狀況堪虞。據悉，黑幫睇準機舖必須關閉，另覓單位吸引賭徒，更免費提供劣質毒品利誘，除負責人涉違禁營業令，警方亦研究會否向被捕人士加控限聚令。

昨晚10時許，港島總區反黑組、特別職務隊及灣仔警區刑事部，展開代號「犁庭掃穴」行動，突擊搜查北角英皇道、春秧街及灣仔石水渠街多個單位，搗破6間由黑社會操控的非法釣魚機檔，檢獲13部釣魚機、15部遊戲機、1部充值機、約4,000元賭款、少量「冰」毒及「冰」壺。

行動中，2名分別35及58歲男負責人，同涉「經營賭博場所」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），該名35歲男子亦涉「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕；另外6男3女（29至51歲）賭客，則涉「在賭博場所內賭博」被捕，其中1名持雙程證的32歲女子，另涉「逾期居留」，所有人正被扣留調查。

據了解，黑社會份子覬準疫情期間，遊戲機中心必須關閉，遂於舊式住宅及商業大廈，開設非法釣魚機檔，聘請本地人士「睇場」，透過對分制向賭客派發彩金，從中抽佣獲利；同時，更以毒品作招徠，兜售之餘，甚至免費提供劣質毒品，藉以吸引賭客。

涉案的6間釣魚機檔，全部面積約500呎，每間有3至5部釣魚機，其中1間前身為醫務所，並無翻新，懷疑以此掩飾。消息稱，賭檔內的衛生情況欠佳，亦沒有提供酒精搓手液，賭客「博殺」期間，亦不戴口罩，有人甚至共用「冰壺」吸毒，大大增加疫症的傳播風險，

港島總區反黑組總督察謝子坤表示，同類的非法釣魚機檔，成為防止散播病毒的缺口，嚴重打擊全港市民對抗疫情的努力，稍後亦會研究會否向被捕人士加控違反「限聚令」。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，遊戲機中心必須停止營業。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。