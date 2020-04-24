車Cam直擊｜秀茂坪街頭大混戰　20人追打5少年　1人遭瘋狂圍毆

秀茂坪昨晚發生大混戰，近20名男子手持間尺、木棍等追打另外5名少年，最終5人頭、頸、手浴血受傷。 網上今（24日）流傳懷疑是事發時的車Cam影片，當時5名少年遭人追打而急奔，由行人路跑出馬路逃命，惟其中1人在馬路中央被推跌，即遭尾隨跑至童黨包圍，至少10人持棍狀物向倒地少年瘋狂圍毆，少年蜷伏在地上被亂棍施襲近20秒，被打至一度全無反應後，兇徒繼續追趕其他少年。其後雙方在馬路上展開混戰，人少捱打的一方曾赤手空拳迎戰，最終雙方人馬突然一哄而散，獨留被圍毆的少年在馬路上掙扎。

被追打的少年在馬路中央被推跌，旋即被10多人包圍瘋狂毆打，一度似無知覺。（網上影片截圖）

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事發於昨（23日）晚上11時許，警方先後接報指安泰邨及安達邨對開，有近20人持木棍及硬物大混戰。警員接報趕抵現場，在安泰邨街市對開尋獲5名男傷者，年齡介乎16至18歲，其中1人倒臥馬路中，全部傷者均頭、頸及手浴血，需送院治理。案件列作「傷人」案，由秀茂坪警區刑事調查隊接手調查。

網上流傳長約1分鐘的車Cam影片，拍攝地點與發生傷人案的位置脗合，片段可見，5名少年被約20名年齡相若，分別手持間尺、木棍的男子追打，少年從行人路狂奔衝出馬路，走在前頭的3人率先逃到鏡頭外，但後面的2人卻被推跌，其中1人掙扎站起，即棄下同伴繼續逃走，未能及時「走甩」的少年，慘被10多人亂棍狂毆及拳打腳踢。他起初抱頭坐在地上，後來屈身側臥，遭圍毆近20秒，眾人見他已無反應，轉為追擊逃去的另外4人。

該4名少年其後折返，部分人攀過欄杆沿行人路逃去，亦有少年以雙拳迎戰，揮拳打向對方的臉部，雙方再度爆發一輪混戰，其後突然各自散去，獨留被圍毆的少年倒在馬路中央，他似已回復知覺，但仍無力起來。