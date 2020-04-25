大埔區3宗劫案　油站賓館便利店深宵遇刀賊　警拘4男檢利刀鐵鎚

大埔區2周內發生3宗劫案，持刀賊人先後打劫油站、賓館及便利店，劫去約共5000多元。警方經調查後，於昨（20日）採取行動，拘捕4名男子，涉嫌「行劫」、「企圖行劫」及「藏有攻擊性武器」，而犯罪所得的款項已被花光。

32歲被捕男子蒙黑頭套被警方帶走。（陳諾希攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司指，近日區內發生至少3宗劫案，4月12日凌晨3時許，2名持刀賊闖入大埔太和路9號1間油站，劫走約1000元現金；4月20日凌晨4時許，1名男子持刀進入運頭角里1間賓館，其間有1名同黨把風，賊人劫去約4,090元現金。直至昨日（24日）凌晨近2時許，1名持刀男子闖入懷仁街24小時便利店行劫，女職員啟動警鐘，巡警到場以涉嫌企圖行劫拘捕1名18歲無業男子，並懷疑他與上述其他案件有關。

探員經調查後再鎖定2名目標人物， 至昨日（24日）約中午12時及晚上9時，分別於大埔懷仁街一單位內及大埔廣福邨一單位內拘捕2人。其中1人為32歲姓杜無業男子，他涉嫌與昨日被捕的18歲男子於12日打劫油站；同日，探員再拘21歲姓鄭男子，他涉及協助昨日被捕的18歲男子於20日打劫賓館。

行動中，探員搗破一個樓上武器庫，檢獲4把刀，1個長鐵鎚。（陳諾希攝）

行動中，探員並在在大埔懷仁街1個樓上單位搗破1個樓上武器庫，檢獲4把刀及1個長鐵鎚，並拘捕1名48歲姓黃男子，涉嫌藏有攻擊性武器，他有三合會背景。4名被捕人士被通宵扣查，初步相信他們相識但未知是否屬同一黑幫，亦不排除稍後再有人被捕，案件由大埔警區刑事調查隊第6隊跟進。

莊成逸指，近期本港經濟狀況欠佳，有人以非法手段「搵快錢」，當中2名被捕人士較年輕，顯示年青人守法意識薄弱，他呼籲市民勿以身試犯，因行劫罪一經定罪，最高可判處終身監禁。