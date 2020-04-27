【8.31半周年】旺角便衣警遇襲拔搶案　警再拘3男1女　最細16歲

8.31太子站事件發生半周年的2月29日晚上，港鐵太子站至旺角一帶發生警民衝突，其間1名便衣男警在旺角豉油街遇襲，曾拔槍戒備。警方上月初已落案控告1名男子襲警罪，案件調查近2個月，昨日（26日）及今日在牛頭角及旺角區拘捕3男1女，年齡介乎16至37歲，涉嫌在2月29日旺角非法集結中，用雨傘襲擊警員，及意圖偷取警員頭盔等，各人分別涉嫌傷人、協助罪犯、非法集結、盜竊及拒捕，現正被扣留調查。 警方表示，毒品調查科接手調查男警被多人襲擊一案，當時男警先在豉油街及西洋菜南街交界被人以磚頭襲擊，其後再於彌敦道與奶路臣街交界被多人以磚頭、石頭、竹枝等硬物及手腳襲擊。

2月29日衝突中，警方於旺角及太子一帶拘捕逾百人。（資料圖片）

資料顯示，案發翌日，警方在Facebook專頁表示，在旺角非法集結中，1名便裝警務人員在豉油街被數十人包圍，拳打腳踢，更有人向警員投擲磚頭和硬物，並用竹枝及雨傘等襲擊他。由於當時警員感到生命安全受到嚴重威脅，於是擎槍戒備，過程中並沒有發射任何子彈。

事發於本年2月29日晚上約6時起，有人在旺角及太子一帶集結，其間有示威者堵路及縱火等，1名便衣男警在豉油街近彌敦道落單，被大批示威者包圍，有人向他掟雜物，他一度拔槍戒備。便衣男警頭、手及腳受傷，清醒被送院治理。警方就當晚衝突事件共拘捕115人，當中1名19歲男子被控一項襲警罪，並於3月2日提堂。