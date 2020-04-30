【山火焚林】七旬植樹義工見證貧地成樹林　多年心血一夜間化灰燼

本月中旬大欖郊野公園發生大火， 這場燒逾40小時的火災，殃及數以萬計的樹木，當中包括佔地2公頃的黃泥墩水塘植樹區，「很多人一起花了很多心機，一起種出的優美環境，一夜間便消失」。72歲的植樹義工David，見證山坡在逾十年間漸成樹林，如今重返植樹區，茂葉繁枝卻化成腳底的灰燼。 攀過這座山頭十數遍，David視栽種的樹木如同子女，形容種樹過程有如照顧小孩，憶述當年背著一籮籮樹苗翻山越嶺，每次工作完畢身上都佔滿污泥。然而十年樹木付諸一炬，曾經盼望蝴蝶在林間飛舞的景象，終成泡影。

【山火焚林】大欖郊野公園經過2夜大火焚燒，火劫後僅剩灰燼，連綿數里的翠綠山林化為焦土。（黃偉民攝）

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夜幕下山頭原本跟漆黑的天空融為一體，但橙紅的火線出現便顯得格外分明，火舌逐吋蔓延噬斷山林，熊熊烈火焚燒2夜後，大欖郊野公園圍內的山頭變得焦黑，山上僅剩災後的餘燼。大火吞噬樹海，回吐滿目蒼痍的景象，原本連綿數里的翠綠山林化為焦土，甫踏進樹林範圍，只見四周樹幹搖搖欲倒，零星枯葉懸在樹枝，瀰漫空氣中的燒焦氣息已迎面撲來。

曾盼待蝴蝶林間飛舞 七旬義工視樹苗如子女

這片植林區已非首次遭遇火災，2005年植樹義工首次到達此地為貧地植樹，2006年底大欖郊野公園發生嚴重山火，將植樹區燒毀；2007年義工們又重返舊地植樹。現年72歲的樹義工David，當年接受傳媒訪問道出對未來的願景：期盼10年後這裡會栽成優良的林區，蝴蝶昆蟲在林間飛舞。豈料十多年後，2公頃的土地﹑共3萬棵樹又付諸一炬。

再度踏進這片樹林，足下泥土濕潤不再，當初的茂葉繁枝化成腳底的灰燼，David言語間盡是無奈，直言痛心徹首，「那麼多人一起花了很多心機，種出的優美環境，一夜間便消失」。他比畫着現時焦土地，細說曾在這片貧瘠土地種出樹木，「樹苗生長到一定程度便能夠自行生長，心態如同照顧小朋友」，親手栽種的樹木於他而言猶如子女。

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嘆大火焚林人類自吃苦果 不灰心將再種樹

David憶述2005年初到山頭，現場是「光禿禿」，地上盡是沙礫，義工背上一籮籮樹苗上山，再用小剷子剷出一個個坑洞放進樹苗，待它們慢慢生成。David表示，栽種樹苗後每隔一段時間，他們便會回來視察生長情況，每次工作完畢後都落得一身污泥﹑衣服佔滿塵土，在陡峭山坡上上落落十數次，最終才栽種出茂林。大火焚林，他坦言失望固然不可避免，「我們只是過客，樹木燒過後會重新生長，但最終受苦都是人類」。人類破壞環境失去大自然，最終要承受苦果。但他指不會灰心，喜好行山的他想山頭變美，形容植林已是本份，笑言：「還能走路便趕快起行，重新種樹！」

【山火焚林】植樹義工David憶述2005年初到這片貧瘠的山頭時，現場是「光禿禿」，地上盡是沙礫，如果樹林被焚，兩旁只餘焦土。（黃偉民攝）

穿梭山頭十數次 背8公斤物資上山

當年一同參與植樹行動的義工Helen指，普遍人對山林了解甚少，她指要將荒蕪山坡變成樹林，需要依靠很多人力物力協助植樹，「人們以為樹苗由飛機灑落，沒有想過是義工背上去」。她指植樹前後都需要做不少準備功夫，植樹期多數以春天為主，但前一年的秋天時份便開始到山上考察﹑量地﹑規劃合適的地方種樹，過程並不輕鬆。她以黃泥墩水塘植樹區為例，山坡路面陡峭，上山時要手腳並用；至植樹日當天，義工每人分別背上8公斤的物品上山，包括弱小樹苗和水源﹑肥料等等，植樹後又需要不時返回勘查。Helen帶着「日後走過自己栽種的林底」的盼望，十多年來一直堅持信念，年復年跑上山跟進，不經不覺已在這座山頭上穿梭數十遍。

「全世界的生態物種裏，只有人類會破壞自己的居所。」Helen指人們不懂珍惜大自然，將一切當作理所當然，樹木焚毀影響的是整個環境。另一名有份參與植樹的義工Carol亦惋惜道，人們不斷重覆犯錯，需要學懂去愛護大自然，呼籲要尊重大自然。