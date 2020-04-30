為享油卡折扣　男子駕車牌不符私家車　遇「車牌識別系統」遭拘捕

本港油價高昂，駕駛人士皆知。但有人竟為每公升電油節省數元的折扣，出盡「法寶」卻墮入法網。1名男司機近日因私家車的行車證過期，借用朋友車輛代步，卻因自己持有的折扣油卡，須跟車牌號碼才能使用，竟將自己車牌套在朋友車上。今日凌晨時份，該車駛經九龍城時遇上警方的車牌識別系統，即時無所遁形，該名男司機涉嫌「詐騙」及「行使虛假文書」被捕。

凌晨約2時，東九龍總區交通部特遣隊人員在九龍城太子道東往觀塘方向，近富豪酒店對開設置「自動車牌識別系統」，其間發現1輛行駛中的私家車，其車牌號碼顯示行車證已過期，於是派警員駕車尾隨，發現私家車駛入黃大仙太子道東590號1間油站，警員隨即上前進行截查。

被截查司機姓尹，28歲，遭警方揭發私家車的車牌與行車證不符拘捕。據悉，尹本身擁有的私家車行車證已過期，於是借用朋友的車輛，因其使用的油卡可享每公升數元的折扣，但油卡列明其原有車牌號碼，即只有該車才可使用。有人為節省油錢竟「心生一計」，將自己的車牌套在朋友的私家車使用。尹涉嫌「詐騙」及「行使虛假文書」被捕，案件交由黃大仙總區刑事調查隊跟進。

據了解，由於當時司機仍未刷卡入油，故油站職員亦不清楚其實際可獲折扣金額。而涉事車輛屬混能車，本身已相當省油，司機卻因省小錢而墮法網，可謂因小失大。