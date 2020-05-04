香港殯儀館大堂假天花倒塌　運作未受影響

座落鰂魚涌多年的香港殯儀館，昨日（5月3日）發生罕見的假天花倒塌意外。fb專頁「Dr. Funeral 殯葬博士」昨晚上載一張圖片，可見香港殯儀館地下大堂位置，於日間時份有一幅假天花倒塌，面積約10米乘5米，假天花跌落大堂地下近門口位置，部份殘骸更壓住近門口的迎賓櫃位。據悉事件中無人受傷，亦未影響殯儀館的運作。

(圖片來源：fb「Dr. Funeral 殯葬博士」)

根據該圖片，塌下的假天花，原本應建在約2樓高位置的天花板；塌下之後，其金屬支架露出，部份可見已生鏽，滿地假天花的碎塊；而原本連接假天花與天花板的位置，亦露出了生鏽顏色。此外，天花板有一條電線懸在半空，據知原本是連接一盞吊燈之用。

據悉，塌下的假天花只是部份，大堂其他位置的假天花，則仍懸在原處，惟未知有否倒塌風險。而昨日晚上時份，殯儀館大堂位置已經清理完畢，殯儀館運作如常，部份靈堂進行法事等，家屬親友亦似乎未有察覺，大堂曾發生倒塌假天花意外。惟據知大堂中央，事後安置了一盆栽，懷疑是用作遮蓋被假天花跌下時毀壞的地磚。

《香港01》翻查資料，未有發現與香港殯儀館相關的警方接報及消防召喚。

香港殯儀館於1930年代在灣仔創立，直至1966年遷至鰂魚涌現址。本港不少名人、富豪、明星等離世後，均在該殯儀館舉行喪禮。