熱帶斑海豚現身深水灣　或與同伴失散　海豚哥哥呼籲：唔好掂佢

港島南區深水灣有海豚出沒，泳客與海豚暢泳，並觸摸豚身。環保生態協會總幹事脫志詠（海豚哥哥）估計，那是本海域港罕見的熱帶斑海豚，或因與同伴失散而留港，呼籲市民「唔好掂佢」，因要避免有機會互相感染病毒；另亦不要與海豚玩耍，以免降低牠對人類的戒心，當游到會獵殺鯨豚的水域時，會輕易被捕捉。

深水灣早前有海豚出沒。（泳客藍先生提供影片截圖）

脫志詠參考圖片後，指在深水灣出沒的海豚眼周、嘴巴附近有斑紋，估計是熱帶點斑原海豚，又名熱帶斑海豚，由於它身上竹旳斑紋不多，相信較為年青，而成年的熱帶點斑原海豚全身包括腹部均有大量斑紋，身長可達1.7至2.4米，初生則僅0.8至0.9米，豚身較纖瘦，方便在大海航行。

脫志詠說，熱帶斑海豚主要在亞熱帶、太平洋、太西洋大海，非近岸，甚至在非洲一帶出沒，但在本港則甚少出現，遷徙時或會途經本港水域，幸本港南邊水域有魚類適合牠食用。

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脫志詠指出，一般熱帶斑海豚流落香港水域不是好事，由於海豚屬群居動物，擔心牠是與同伴失散，此外亦可能是生病或等死等因素，但從影片中見牠表現活潑，希望牠能盡快尋回同伴。

脫志詠呼籲市民發現海豚時，「唔好掂佢」，以免有機會互相感染病毒；同時，除非情況危急，否則不要餵飼，避免減弱其捕食能力；他亦不建議與海豚玩耍，以免降低牠對人類的戒心，當游到會獵殺鯨豚的水域時，會輕易被捕捉。

本港常見的海豚為中華白海豚及江豚，脫志詠指，江豚為鼠海豚，「好怕人，會即刻潛水」，而中華白海豚則全年可觀賞，但要避免風高浪急及大霧的日子，以秋天最為合適。自港珠澳大橋、三跑工程開展以來，中華白海豚西遷至二澳、雞翼角及分流一帶較常見。他建議市民參與遵從觀豚守則的導賞團，並僅記遵重大自然，不要丟物品落海，發現豚蹤可離遠觀察，停止航行駛近。